Corea del Norte voló torre de su reactor

Pekín / afp

Corea del Norte, que entregó el jueves una declaración sobre sus actividades nucleares, voló ayer viernes una torre de enfriamiento de su reactor nuclear de Yongbyon, según la televisión surcoreana MBC TV.



La demolición de la torre de enfriamiento del principal complejo atómico norcoreano, que simboliza el compromiso del régimen comunista con la desnuclearización, debía ser trasmitida en directo por los medios de comunicación internacionales, pero no fue el caso, pues las cadenas de televisión adujeron un problema técnico.



En virtud del acuerdo de febrero de 2007 entre Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y Rusia, Corea del Norte se comprometió a desactivar y luego a desmantelar sus instalaciones atómicas a cambio de una ayuda equivalente a un millón de toneladas de petróleo, vitales para ese país de 23 millones de habitantes que sufre penurias crónicas.



EU entregó 2.5 millones de dólares para demolición

Mientras tanto, Estados Unidos admitió ayer viernes que contribuyó con 2.5 millones de dólares para financiar la demolición de la torre de enfriamiento de un reactor nuclear de Corea del Norte, como parte del esfuerzo de desnuclearización.



Un funcionario estadounidense, quien pidió mantener el anonimato, confirmó el monto, pero no pudo confirmar el costo total de la demolición de la torre de 30 metros, que los norcoreanos dijeron que era de cinco millones de dólares.



El New York Times dijo este viernes que los conservadores más duros de Wa-shington, escépticos frente al acuerdo con Corea del Norte, consideraban que la contribución estadounidense fue excesiva.



La televisión mostró cómo la torre desaparecía entre una gran nube de humo y quedaba reducida a escombros, tras haber sido un símbolo del programa nuclear del país.



“Fue un paso significativo y muy importante”, dijo el funcionario del Departamento de Estado, Sung Kim, presente en el lugar.



La torre de enfriamiento del reactor de plutonio en Yongbyon, ubicado a 96 kilómetros al norte de Pyongyang, fue el símbolo más visible del esfuerzo de dotarse de armas nucleares del Estado comunista a lo largo de varias décadas.