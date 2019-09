Uribe propone repetir comicios

BOGOTÁ /AP



Colombia encaraba ayer viernes la incertidumbre política luego que el presidente Álvaro Uribe llamara a repetir los comicios generales de 2006, un contraataque del mandatario al fallo de la Corte Suprema sobre irregularidades en el trámite legislativo que aprobó la reelección en 2004.



La confusión generada por el llamado presidencial dejó a algunos analistas y políticos especulando las razones que tuvo Uribe, si simplemente encontró una excusa para optar a un tercer mandato o si por el contrario, se equivocó y hundió esa posibilidad porque no habría ánimo en el Congreso, donde ya las mayorías oficialistas se han rebelado contra líneas decididas por el gobierno, para aprobar esa consulta.



En un discurso por cadena nacional de radioemisoras y televisión, Uribe dijo a la medianoche que convocaría al Congreso para que tramitara “con la mayor celeridad”, un proyecto de ley de referendo que “llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006”.





Respuesta a fallo de la Corte

Fue la repuesta de Uribe a un fallo emitido horas antes por la Corte Suprema, condenando a 47 meses de detención domiciliaria a una ex congresista, quien confesó haber recibido en 2004 ofertas de favores políticos por parte de funcionarios del gobierno para votar por la reforma constitucional que permitió la reelección.



La ahora ex congresista, Yidis Medina, dijo que funcionarios como el ex ministro del Interior y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, le ofrecieron cargos regionales para sus partidarios, si a cambio votaba a favor de la reforma. Medina, quien estaba en contra de la reforma, votó a favor, y el proyecto de reelección fue aprobado por 18 votos contra 16 en 2004, abriendo el camino para el plenario del Congreso, dominado por el oficialismo.



Pretelt y otros funcionarios niegan los señalamientos y aseguran que el episodio fue al revés, que Medina buscó prebendas a cambio de su voto y que como no las consiguió denunció el caso.



Pero el punto clave del fallo estuvo en que la Corte Suprema dijo que enviaría copias de su decisión a la Corte Constitucional, máxima instancia para dirimir temas de la Carta Magna, al considerar que la aprobación de la reforma que permitió la reelección “fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”, poniendo así en duda la legitimidad de la aprobación legislativa y por consiguiente de los comicios.



La Corte Constitucional, cuyos fallos son inapelables, dictaminó en octubre de 2005 a favor de la reforma por la reelección.



Uribe replicó que en vista del pronunciamiento judicial, la respuesta y “el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo”.



Uribe, con niveles de popularidad sostenidos de 70% o más, no ha dicho hasta ahora claramente si quiere un tercer mandato. Sin embargo, desde inicios de año sus partidarios recogen firmas entre la población para apoyar una iniciativa que el Congreso reforme nuevamente la Constitución y permita una segunda reelección.



“Con la presentación del proyecto de convocar nuevas elecciones, Uribe se ahorra el trámite de las firmas, el debate en el Congreso y todo con la mejor de las razones, legitimar su gobierno tras el fallo judicial”, dijo en entrevista telefónica el senador Héctor Elí Rojas, del opositor Partido Liberal.



“Pero lo que busca en realidad es un plebiscito para quedarse en el poder... una excusa para el tercer mandato”, agregó Rojas, destacando que en el mejor de los casos el Congreso, la Corte Constitucional y las autoridades electorales, tardarían un año en aprobar y realizar la consulta, lo cual significaría fines de 2009, o sea, poco antes de las elecciones generales de 2010.



Humberto de la Calle, ex ministro del Interior, indicó que Uribe buscó una “ruptura de la lógica, porque la Corte, lo que ha puesto en duda es la tramitación del acto legislativo de reelección, no la elección”.



“Está respondiendo a algo que no se ha cuestionado. La circunstancia de que se repitan las elecciones y que vuelva a ganar el presidente, cosa que es probable, de todos modos no resuelve el problema que ha planteado la Corte, que es la forma como se aprobó la reelección en el Congreso”, indicó De la Calle a la emisora RCN.