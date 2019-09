Mugabe se investirá como presidente de Zimbabue

Zimbabwe, Harare



El jefe de Estado de Zimbabue, Robert Mugabe, esperaba ayer la confirmación de su victoria como único candidato de las elecciones presidenciales de la víspera, mientras el régimen preparaba ya su investidura, indiferente ante el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses.



El escrutinio terminó y no puede sino confirmar la victoria de Mugabe, de 84 años y desde 1980 en el poder, en unos comicios en los que no tuvo contrincantes.



El recuento de votos “ha terminado”, declaró a la AFP el portavoz de la Comisión Electoral de Zimbabue (ZEC), Utloile Silaigwana, la misma que necesitó cinco semanas para anunciar los resultados de la primera vuelta de las presidenciales del 29 de marzo, que también fueron generales.



Cinco semanas para comunicar que el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, de 56 años, aventajaba en casi cinco puntos a Mugabe en la primera vuelta. Hace unos días Tsvangirai se retiró de la carrera por la presidencia debido a la violencia contra sus partidarios.



Mugabe prestará juramento hoy, antes de partir a Egipto para la cumbre de la Unión Africana (UA), anunciaron a la AFP fuentes gubernamentales. “La investidura tendrá lugar mañana”, declaró una fuente del entorno del jefe de Estado que pidió permanecer en el anonimato. Los resultados definitivos se darán a conocer hoy domingo.



El jefe del Estado, quien se considera en el poder por derecho divino, mantuvo contra viento y marea la celebración de la segunda vuelta electoral para conservar cierta apariencia de legitimidad democrática. El régimen aseguró que la votación había sido “apacible” y el diario estatal, The Herald, habló de “una participación masiva”.



El Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), de Tsvangirai, considera que no era una elección, sino “una impostura increíble, una farsa”, según su portavoz, Nelson Chamisa.



Con anterioridad, Tsvangirai afirmó que era “un ejercicio de intimidación masiva”, cuyos resultados no reflejan más que “el miedo” de los votantes. Aunque pidió el boicot de los comicios, recomendó a su gente que no se arriesgara y votara por Mugabe si peligraba su vida.





Candidato tira la toalla

El ex sindicalista había tirado la toalla tras constatar una “orgía de violencia” desde la derrota del régimen en las elecciones de marzo, que dejaron el control del Parlamento en manos de la oposición. El viernes Tsvangirai exhortó a la comunidad internacional a rechazar el resultado de la segunda vuelta.



Estados Unidos y sus aliados europeos presionaron para obtener un texto en el que quedara patente que los resultados no podían tener “ni credibilidad ni legitimidad”. El caso es que Sudáfrica, encargada de mediar en la crisis y poco amiga de criticar a su vecino, se opuso.



De resultas de ello, el Consejo de Seguridad se limitó a estimar que “no se reunían las condiciones de una elección libre y justa”. Muy decepcionada, la oposición cargó contra el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, por “abandonar a mucha gente en Zimbabue actuando como si protegiera a un Estado paria”.



Decidido a no resignarse, el presidente estadounidense, George W. Bush, anunció este sábado nuevas sanciones “contra el gobierno ilegítimo de Zimbabue y aquellos que lo apoyan”. Estados Unidos también “hará presión” para que la ONU reaccione, en particular “con un embargo de armas y prohibición de viaje para los responsables del régimen”, dijo.



Washington y la Unión Europea (UE) ya adoptaron sanciones contra Mugabe y su entorno tras su polémica reelección en 2002.