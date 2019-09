Ex comandante OTAN critica experiencia de John McCain

Washington / AFP



El general retirado estadounidense Wesley Clark sostuvo este domingo que el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, carece de experiencia ejecutiva para ser presidente, en una poco frecuente crítica hacia la trayectoria del veterano de Vietnam.



Clark dijo a la cadena televisiva CBS que McCain fue un héroe durante los años en que fue prisionero de guerra en Vietnam, pero "que carece de responsabilidad ejecutiva".



"La gran flota que comandó en la Armada, no era una flota en tiempo de guerra. Él no estuvo allí ordenando ataques con bombas".



Clark, ex comandante de la OTAN, indicó que para ser presidente la experiencia de McCain como piloto de combate no lo calificaba mejor que al candidato presidencial demócrata, Barack Obama.



"No creo que subir a un avión de combate con riesgo de ser derribado sea una calificación para ser presidente", dijo.





Alaba a Obama

Clark dijo que Obama demostró tener buen juicio y talento como comunicador, indicando que la gran virtud que debe tener un presidente de Estados Unidos es la capacidad y el poder de persuadir.



El general retirado, precandidato presidencial demócrata en 2004, apoyó inicialmente a la senadora Hillary Clinton, que perdió la nominación demócrata frente a Obama.



“Él (Obama) corre con la potencia de su personalidad, de sus habilidades comunicacionales y de su juicio. Todas son cualidades necesarias para ejercer el liderazgo de la nación”, dijo Clark.



Al criticar el apoyo de McCain a la actual política de Estados Unidos con Irak, Clark dijo que “lo que entiende Barack Obama es que las fuerzas militares pueden ser utilizadas como último recurso, no como el primero”.



McCain describe a su oponente, Obama, como sin experiencia e ingenuo en temas de política exterior y seguridad nacional, al tiempo que durante su campaña destaca su pasado en el frente durante la guerra de Vietnam.



“Decididamente honro su servicio como prisionero de guerra. Él fue un héroe para mí y para cientos de miles y hasta millones de otros en el Ejército”, finalizó Clark.