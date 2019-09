Irán cavará 320 mil tumbas para “soldados enemigos”

TEHERÁN / AFP



Irán prevé cavar 320.000 tumbas en sus provincias fronterizas para los “soldados enemigos” en caso de que el país sea agredido, declaró el general Mir Faisal Bagherzadé, miembro del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, citado el domingo por la agencia semioficial Fars.



“Aplicando la convención de Ginebra (...) sobre las situaciones de guerra y conflictos armados, se han tomado las medidas necesarias para enterrar a los soldados enemigos (...) y se ha previsto cavar entre 15,000 y 20,000 tumbas en cada una de las provincias fronterizas (...) o sea en total 320,000 tumbas”, declaró el general Bagherzadé.



Agregó que en caso de necesidad se prevén “tumbas comunes”.



El general Bagherzadé añadió que “hace falta disminuir la pena de las familias de los soldados muertos en el supuesto de una nueva agresión contra nuestro país (...) e impedir que se repita la larga y amarga experiencia de la guerra de Vietnam”.



Los responsables estadounidenses siempre afirmaron que no descartaban opción alguna para detener el programa nuclear iraní, mientras que algunos altos cargos israelíes mencionaron la posibilidad de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán.



El sábado, el jefe de los Guardianes de la Revolución, general Mohammad Ali Jafari, advirtió a Israel de que no se olvide de que, en caso de agresión, el Estado hebreo se encontraba “al alcance de los misiles de la República Islámica”.



Estados Unidos e Israel, entre otros países, consideran que Irán intenta dotarse de armas nucleares escudándose en un programa civil, una acusación desmentida por Teherán.







EU incrementa acciones clandestinas en Irán

Washington / AFP

Estados Unidos aceleró, desde hace unos meses, sus operaciones clandestinas en Irán con el objetivo de desestabilizar el régimen de Teherán a quien acusa de quererse dotar de armas nucleares, según afirmó el domingo la revista estadounidense The New Yorker.



Esta “mayor intensificación” de las operaciones secretas en Irán ocurren luego de la aprobación por el Congreso estadounidense el año pasado, de un envío de 400 millones de dólares pedidos por el presidente George W. Bush a estos efectos, agrega la revista.



El artículo cita, entre sus fuentes, a militares retirados, miembros de los servicios secretos y del Congreso.



El texto muestra un aumento del apoyo estadounidense a las minorías y a las organizaciones disidentes, así como una recolección más precisa de informaciones concerniendo las instalaciones nucleares iraníes.



A pesar de que estas actividades no son nuevas, el artículo afirma que “la escala y el perímetro de las operaciones en Irán, que implican a la CIA y al Comando especial para las operaciones conjuntas (...) son desde ahora significativamente más amplias”.



El embajador estadounidense en Irán, Ryan Crocker, desmintió el domingo en CNN las afirmaciones del New Yorker según las cuales Estados Unidos estaría llevando a cabo operaciones en Irán desde el otro lado de la frontera iraquí.