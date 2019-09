Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Condecoran póstumamente a ministro y viceministro del interior de Guatemala

GUATEMALA / AFP

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, otorgó este domingo la Orden Presidencial a familiares del ministro del Interior, Vinicio Gómez, y del viceministro Edgar Hernández Umaña, fallecidos el viernes en un accidente aéreo.



“Dedicaron la vida a rescatar la Policía Nacional Civil, a rescatar el Estado de Derecho. Estoy seguro de que ningún miembro del gabinete va a olvidar su serenidad, su honestidad y su dedicación al trabajo”, destacó Colom con la voz entrecortada.



Gómez y Umaña fallecieron la tarde del viernes, luego que el helicóptero en que viajaban de Petén (norte) hacia la capital se precipitara a tierra por causas que aún se ignoran.



“Ambos eran de pocas palabras, ambos, siempre estaban cumpliendo su deber. Recuerdo muy bien para semana santa que prácticamente le tuve que ordenar a Vinicio que tomara un día de vacaciones. Es un hecho trágico para el país, es un hecho trágico para el gobierno”, agregó el mandatario.



Diez muertos en intento de fuga de presos en Camerún

Camerún, YAUNDE / AFP

Al menos diez personas murieron este domingo en un intento de fuga de la cárcel central de Duala, la capital económica de Camerún, según un saldo provisional de una organización no gubernamental.



“Al menos diez personas murieron”, afirmó a la AFP Madeleine Afité, de la Casa de los Derechos Humanos, una entidad camerunesa afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).



Dos prisioneros que habían conseguido armas cortaron la electricidad por la tarde para intentar atravesar la alambrada de espino del recinto penitenciario. Entonces se produjo un tiroteo con los guardas de seguridad, señalaron varios periodistas en el lugar de los hechos.



Según las mismas fuentes, al anochecer se había restablecido la calma en el interior y el exterior de la prisión, situada en el barrio popular de New Bell, que estaba a oscuras.



Zimbabue vuelve al debate en la Unión Africana

CHARM EL CHEIJ / Egipto / AFP

El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA), encargado de la prevención de conflictos, examinó este domingo en la localidad egipcia de Charm el Cheij la situación en Zimbabue en vísperas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.



Varios jefes de Estado de los países miembros del CPS, como el ruandés Paul Kagame y el argelino Abdelaziz Buteflika participaron en el encuentro a puerta cerrada, que duró unas tres horas.



La reunión precede a la cumbre del lunes y el martes, a la que podría asistir el presidente zimbabuense Robert Mugabe, que a sus 84 años, 28 de ellos en el poder, fue investido de nuevo este domingo tras imponerse en unas elecciones sin oposición.



Su rival en la segunda vuelta de los comicios, Morgan Tsvangirai, que se impuso a Mugabe en la primera vuelta, se retiró por las agresiones y asesinatos de sus seguidores.



Impulsan alianza para imponer reforma petrolera en México

México / AFP

El gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) y el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) unirán sus fuerzas en el Congreso mexicano para imponer la polémica reforma petrolera, aseguró este domingo Andrés Manuel López Obrador, líder de la oposición.



“En las cúpulas del PRI y PAN están pensando que, aunque pierdan los debates y que la gente se exprese en la consulta en contra de la privatización del petróleo, ellos van a juntar los votos con sus prácticas de siempre”, denunció el ex candidato presidencial en un acto multitudinario en el centro de Ciudad de México.



Obrador y su formación política, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), promovieron la ampliación de los debates que se están celebrando en la cámara legislativa acerca del proyecto gubernamental de reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).



La norma contempla la entrada de capital privado en el gigante estatal y constituye, según la izquierda, una privatización encubierta de Pemex.



Tres millones más de diabéticos en EU

Washington / AFP

Unos 24 millones de estadounidenses sufren de diabetes, un aumento superior a tres millones sólo en los dos últimos años, según cifras del gobierno de Estados Unidos.



La información publicada la semana pasada por los Centros para el control de Enfermedades y Prevención (CDC), muestra que alrededor del 8% de la población estadounidense tiene la temida enfermedad, asociada a altos niveles de glucosa en la sangre, que puede conducir a enfermedades cardíacas, ceguera, fallas del riñón y amputaciones.



Se estima que unos 57 millones de personas tienen “pre-diabetes” y enfrentan un alto riesgo de padecer la enfermedad. El CDC dijo que entre los diabéticos, la cantidad de encuestados que ignoraba tener la enfermedad disminuyó 30% en comparación con 2005.



Bandas rentan pasaportes a migrantes para entrar en EU

México / AFP

Traficantes de personas rentan a migrantes pasaportes de individuos cuyas facciones son similares a las del indocumentado para que pueda cruzar la frontera de México y entrar en Estados Unidos, reveló este domingo un periódico mexicano.



“Con un mismo documento de un hombre flaco pueden entrar cientos de hombres flacos, sin ser detectados por las autoridades migratorias”, explicó el diario Excélsior.



Los “polleros” (traficantes de personas) de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua (norte), contarían con una amplia colección de pasaportes, la mayoría robados, que alquilan por unos 470 dólares.



Los migrantes deben devolver el documento una vez se encuentran en territorio estadounidense a una persona que le acompaña durante todo el proceso, según el diario.