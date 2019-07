Ex esposa de Chávez le pide que respete al rey de España

María Isabel Rodríguez, ex esposa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de "indignante" el incidente ocurrido el sábado entre el mandatario y el rey Juan Carlos y le pidió a su ex marido que "respete para que lo respeten".



La ex primera dama de Venezuela se refirió, en una entrevista con la emisora colombiana La W, a las críticas que Chávez hizo el sábado al ex presidente del Gobierno español José María Aznar, en el cierre de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, lo que llevó al rey de España a mandarlo callar.



"Resulta indignante cómo se le falta al respeto a la majestuosidad del Rey. No soy súbdita del Rey, de don Juan Carlos, pero soy su amiga, soy admiradora de la manera como se ha sabido conducir toda la familia real española", declaró Rodríguez.



La ex esposa del presidente venezolano, que se declaró opuesta a la posibilidad de su reelección indefinida, criticó al gobernante por "sacar a relucir a esta hora, en este momento histórico, confrontaciones de 500 años atrás".



"Me atreví a hablar"



La ex primera dama venezolana dijo que resolvió romper su silencio porque aspira a que "esta manera de hacerle llegar a la gente mi preocupación pueda tener eco, pueda despertar muchas conciencias."



"Simplemente me atreví a hablar, a salir del mutismo en que quizá estaba dispuesta a permanecer por no buscar una confrontación personal", manifestó Rodríguez.



No está de acuerdo con reformas



Se declaró contraria a las reformas constitucionales que se gestionan en su país y subrayó que "la gente va a votar engañada por una serie de reformas que le va a cercenar garantías, derechos y libertades. Yo no puedo estar de acuerdo con eso", expresó.



Sobre los disturbios y protestas estudiantiles recientes en Venezuela, María Isabel Rodríguez afirmó que en su país "siempre hemos sido pacífico y pacifista y nos están llevando a ser un país violento".