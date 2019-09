Montesinos acepta declarar en juicio a Fujimori

El brazo derecho y hombre de confianza del ex mandatario peruano dijo: "he venido para cumplir y esclarecer que el señor Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de este proceso"

El ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos dijo el lunes que declarará como testigo en el proceso al ex presidente Alberto Fujimori para esclarecer que su ex jefe no tiene ''ninguna responsabilidad'' en los delitos de homicidio y secuestro que se le imputan.



Montesinos, otrora brazo derecho y hombre de confianza del ex mandatario, dijo que sí respondería el interrogatorio del fiscal José Peláez, pese a que la ley peruana le permitía guardar silencio por tener en curso otros procesos penales en los que podría incriminarse.



Montesinos ingresó a la sala judicial impecablemente vestido e hizo una venia a Fujimori, así como a los magistrados.



''He venido para cumplir y esclarecer que el señor Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de este proceso'', dijo a la corte, quien fuera el poderoso jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, durante la década de gobierno de Fujimori (1990-2000).



Su disposición representa un cambio en su estrategia judicial, ya que en los juicios que enfrenta el propio Montesinos por violaciones a los derechos humanos se había negado a declarar.



Fujimori es juzgado desde diciembre por cargos de homicidio, secuestro y lesiones graves, por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en que un escuadrón de la muerte del ejército asesinó a 25 personas, incluido un niño de ocho años, acusándolos de ser terroristas. El ex presidente enfrenta una condena de hasta 30 años de prisión de ser declarado culpable.