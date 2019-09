McCain visita Colombia y México

El aspirante republicano a la Casa Blanca, John McCain, realizará de martes a jueves una visita a Colombia y México, en la que buscará mostrar su conocimiento de los problemas de estos dos aliados clave de Estados Unidos en América Latina, en un intento por desmarcarse de su rival demócrata Barack Obama.



El senador por el estado fronterizo de Arizona (suroeste), visitará la ciudad colombiana de Cartagena el martes y el miércoles, antes de viajar a México el jueves, informó su portavoz hispana Hessy Fernández.



"Esto demuestra que el senador McCain conoce a América Latina y demuestra la diferencia con Barack Obama", declaró Fernández. "Con este viaje, el senador reconoce que Colombia es un gran aliado de Estados Unidos", explicó su portavoz.



En Colombia, McCain tiene previsto reunirse con el presidente Alvaro Uribe, el principal aliado de la administración del presidente George W. Bush en la región, y otros responsables de su gobierno, para hablar del "TLC y del esfuerzo para luchar contra el narcoterrorismo", afirmó Fernández.



McCain apoya un Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado entre Washington y Bogotá, mientras Obama -senador por el estado de Illinois (noreste)-, se negó a ratificarlo en el Congreso.



El republicano criticó el sábado durante un acto ante funcionarios hispanos electos en Washington, lo que considera una tendencia proteccionista de una parte del sistema político estadounidense, y ratificó su postura favorable a los acuerdos de libre comercio.



El TLC colombiano es objeto de una fuerte campaña de promoción por parte de la administración Bush, pero el acuerdo sigue bloqueado en un Congreso dominado por la oposición demócrata, contraria al pacto.



Los demócratas han señalado que no darán su apoyo al acuerdo hasta que Colombia logre más progresos en materia de protección de sindicalistas y en la investigación de las relaciones entre autoridades y legisladores y paramilitares de extrema derecha.



En México, a donde arribará el jueves, McCain "tiene previsto reunirse con el presidente (Felipe) Calderón", informó Fernández.



Iniciativa Mérida



"Es una visita para reforzar la relación entre ambos países", añadió la vocera, quien destacó que McCain y Calderón deben hablar, entre otros temas, de la llamada Iniciativa Mérida, un plan de lucha antidrogas con ayuda económica estadounidense para México, América Central, República Dominicana y Haití.



Busca apoyo de la comunidad latina



Michael Shifter, vicepresidente del instituto de estudios Diálogo Interamericano en Washington, estimó que McCain quizá no gane demasiado en cuestión de votos con un viaje a Colombia y México.



"El cálculo es que va a ganar apoyo de la comunidad latina" viajando a dos países latinoamericanos y "que si McCain es el más comprometido de los candidatos, esto va a influir su voto", pero "no estoy seguro si esto es así", expresó Shifter.



"Todas las encuestas indican que la comunidad latina está más preocupada por temas internos, económicos. Yo no sé hasta qué punto su jugada realmente le va a salir bien" a McCain, explicó.



Según este analista, con este viaje McCain buscará "mostrar que él tiene una ventaja fuerte sobre Obama en el tema de seguridad nacional y que los demócratas son un partido que está débil y abandonando América Latina. Y la lógica es que esto puede rendir algunos frutos electorales".



"Es sorprendente, porque no sé si es así. Creo que gana bastante poco" en este terreno con la comunidad hispana, sostuvo Shifter, para quien McCain debería concentrarse en explicar, por ejemplo, su posición sobre Irak a esta minoría cuyo voto cortejan cada vez más los candidatos.



McCain viajará a Colombia y México acompañado por el senador independiente Joseph Lieberman y el republicano Lindsey Graham. Obama por su parte, anunció el sábado que viajará a Israel y Jordania, además de Francia, Alemania y Gran Bretaña, para abordar cuestiones de seguridad nacional.