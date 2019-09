Ex guerrilla salvadoreña sigue al frente en los sondeos

La ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,izquierda) sigue liderando la intención de voto para las elecciones generales de 2009, aunque los indecisos son casi la mitad, según una encuesta divulgada este lunes por el matutino La Prensa Gráfica.



El 28,4% votaría por el FMLN si las elecciones presidenciales, previstas para el 15 de marzo de 2009, fueran este domingo y un 22,1% por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), aunque la mayor partida se lo llevan los indecisos, que son el 46,6%.



La encuesta, con un margen de error de 2,6%, fue realizada entre el 14 y el 17 de junio con 1.490 personas a nivel nacional.



En el caso de que las elecciones tuvieran que definirse en segunda vuelta entre los dos partidos con mayoría de votos, el FMLN las ganaría con un 28,3% y Arena quedaría con un 21,7%.



No obstante, el 54,4% de los consultados cree necesario que haya un cambio de partido en el gobierno, mientras que el 31,9% piensa que debe seguir en el poder el mismo (Arena).



En cuanto a las elecciones legislativas, un 25,7% de los consultados dijo que votará por el FMLN, un 20,7% por Arena, y un 49,1% todavía no sabe o no responde por quién lo hará.



En el caso de las elecciones municipales, que al igual que las legislativas se realizarán en enero del próximo año, un 23,3% de los consultados votará por el FMLN, un 20% por Arena, y un 49,9% está indeciso o no acudirá a votar.