En Chile: Dan cadena perpetua a ex agente de Pinochet

El juez chileno Alejandro Solís condenó este lunes a cadena perpetua al ex jefe de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, Manuel Contreras, y a distintas penas a otros ocho procesados por el crimen del ex jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, informó el magistrado.



Contreras, que ya está encarcelado por otra decena de delitos de violaciones a los derechos humanos, fue condenado a cadena perpetua por el doble homicidio de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, y a 20 años de prisión por liderar la asociación ilícita para cometer el crimen, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1974.



"Respecto al homicidio calificado de Carlos Prats, Manuel Contreras presidio perpetuo. Por el asesinato de la señora Sofía Cuthbert, presidio perpetuo", dijo Solís a periodistas.



Por su parte, el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo fue condenado a 60 años de prisión, mientras que el general en retiro Raúl Iturriaga Neumann fue condenado a 15 años.



El juez Solís dictó otras penas menores contra los otros seis procesados.



La hija del general Prats, Cecilia Prats, valoró la resolución del juez y dijo que se estableció justicia.



"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", declaró.



La resolución de este lunes es en primera instancia y puede ser apelada.



Contreras estuvo al frente de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que operó los primeros años de la dictadura (1973-1990), y a la que se le atribuye la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el régimen militar entre muertos y desaparecidos.



Prats, que fue comandante en jefe del Ejército y vicepresidente de Chile bajo el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, depuesto por Pinochet, murió junto a su esposa cuando una bomba estalló bajo su automóvil en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.



Pinochet fue también inculpado en este caso, pero murió sin recibir sanción.