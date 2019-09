Corte Penal Internacional no es condición para acuerdo con UE

La adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) ha dejado de ser un tema de discusión entre los países Centroamericanos y la Unión Europea, en la negociación de un acuerdo de asociación, afirmó este lunes la ministra salvadoreña de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia.



"En aspectos de decisiones soberanas, (la UE) tiene que entender que las regiones tienen sus tiempos políticos y sus realidades y en el tema de la Corte Penal Internacional entiendo que ya no es un tema (de discusión) y que ya está fuera de la mesa", aseguró de Gavidia a la AFP.



De Gavidia, quien hasta este lunes ocupa el cargo de ministra de Economía de El Salvador y será relevada desde el martes en el puesto por Ricardo Esmahan, ex presidente de la Cámara Agropecuaria (Camagro), apeló a la "comprensión" de los europeos para que "entiendan" que cada nación del istmo maneja sus aspectos "soberanos y políticos" de manera distinta.



La adhesión a la Corte Penal Internacional se convirtió en un tema que los centroamericanos veían como un potencial obstáculo dentro de la negociación del acuerdo de asociación con los europeos y que a pesar de corresponder a la parte política, el mismo no permitía un avance en el área comercial y cooperación pues las tres áreas deben caminar simultáneamente.



En Centroamérica, sólo Costa Rica y Honduras se han adherido a la Corte, mientras que Guatemala, El Salvador y Nicaragua no van a cumplir este requisito, pero en cambio se han comprometido a luchar contra lo crímenes de lesa humanidad y la impunidad en sus respectivos países.



Centroamérica y la Unión Europea han comenzado la verdadera parte de la negociación del acuerdo de asociación, sobre todo en el área comercial donde ambos bloques han hecho intercambio de listados de productos que en principio no han convencido a ninguna de las partes.



No obstante, De Gavidia señaló que a mediados de mayo en una cumbre presidencial de América Latina y el Caribe con la Unión Europea efectuada en Lima, Perú, los centroamericanos no pudieron avanzar en la revisión de aspectos de la negociación como pretendían con los europeos.



"En Lima tratamos de dar un salto de calidad, lamentablemente sentimos un poco de inflexibilidad por parte de la Unión Europea. Nosotros esperamos que ya una vez se sienten los equipos de negociación y se hagan los análisis técnicos con más tranquilidad podamos dar ese salto de calidad", sostuvo la hasta hoy ministra salvadoreña de Economía.



Según De Gavidia, la falta de flexibilidad de los europeos afecta a las ofertas de productos que se han puesto sobre la mesa de negociación.



"Ellos querían un nivel de apertura muy alta y no pudimos avanzar en función de lo que podíamos ofrecer en ese momento", dijo.



Centroamérica y la UE seguirán las negociaciones del acuerdo de asociación en la en IV ronda que se realizará en Bruselas, Bélgica, a partir del 14 de julio.