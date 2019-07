Ban Ki-moon escucha los reclamos de Lula

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, volvió a escuchar el antiguo reclamo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en favor de una profunda reforma del organismo, que garantice voz y voto a los países en desarrollo.



"Lula reiteró que ninguna reforma estará completa si no incluye al Consejo de Seguridad" e insistió en que es preciso "ir hacia una fase de negociación sobre el asunto", pues de otro modo "la ONU se va a desacreditar", informó el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim.



"En el Consejo de Seguridad hay potencias militares, económicas y políticas, pero no potencias ambientales como Brasil", declaró Lula en un almuerzo con Ban Ki-moon, según dijo a periodistas el diputado brasileño Rodrigo Santos da Rocha Loures, presente en el encuentro.



El canciller explicó que Lula y Ban hicieron un repaso a toda la agenda internacional, aunque con énfasis en los asuntos ambientales y las formas de contener el calentamiento global.



Brasil ha logrado reducir deforestación



De acuerdo con Amorim, el máximo representante de la ONU señaló que "el camino hacia la cumbre ambiental de Bali pasa por Brasil", que ha logrado reducir la deforestación, aunque continúa siendo un fuerte emisor de gases contaminantes.



En Bali, en diciembre próximo, será celebrada la Convención Anual de Naciones Unidas para la lucha contra el Cambio Climático, en la que la comunidad internacional debatirá el régimen de compromisos que sustituirá al Protocolo de Kioto, que vencerá en 2012.



La idea, según fuentes de la ONU que acompañan a Ban en su visita a Brasil, es establecer las bases para un convenio, con "la esperanza" de que "se pueda consensuar un acuerdo" que convenza a todos los países, incluidos EEUU y otros que no firmaron el Protocolo de Kioto.



En materia ambiental, Lula reiteró que, pese al reciente hallazgo de unos enormes yacimientos que dentro de cinco o seis años pueden convertir a Brasil en un exportador de petróleo, el país "ratifica su compromiso con la producción de biocombustibles".



El jefe de la diplomacia explicó que, según el gobernante brasileño, los biocombustibles deberán ser adoptados incluso por las grandes potencias petroleras, a fin de reducir las emisiones de gases contaminantes.



Lula también planteó al secretario general de la ONU una antigua propuesta, en el sentido de que la comunidad internacional ofrezca algún incentivo a los países que reducen el ritmo de desforestación, como ocurre con Brasil en la Amazonía.



Misiones de paz de la ONU



Otro asunto abordado en la reunión fueron las misiones de paz de la ONU, con especial énfasis en el caso de Haití, donde actúan Brasil y otras naciones iberoamericanas. Según Amorim, Lula insistió en que esas misiones deben incluir programas de ayuda al desarrollo de los países afectados, que en la mayoría de los casos salen de conflictos militares o políticos en condiciones económicas precarias.



En ese sentido, también hablaron sobre los conflictos en Darfur (Sudán), donde el gobierno brasileño se ha comprometido a ayudar una vez que se llegue a cese de hostilidades, en Timor Oriental y Guinea Bissau, en los que Brasil ya colabora con la ONU.



En relación al conflicto de Oriente Medio, Lula expresó "el deseo de los países en desarrollo de tratar de contribuir, de lanzar un poco de aire fresco" para intentar una solución, reveló el titular de Exteriores.



Papel mediador



En ese sentido, fuentes de la ONU precisaron que el mandatario "planteó de modo informal que Brasil, India y Suráfrica pueden tener un papel" mediador en Oriente Medio.



Según las mismas fuentes, Lula y Ban también comentaron el incidente ocurrido el pasado sábado, en la sesión de clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, entre el Rey Juan Carlos de España y el presidente venezolano, Hugo Chávez. En ese momento tanto Lula como Ban Ki-moon ya habían abandonado la cumbre, pero comentaron que "se enteraron por la prensa con sorpresa", dijeron las fuentes.



Tras el encunetro con Lula, Ban viajó hacia Belén, capital del estado amazónico de Pará, donde concluirá su visita a Brasil mañana, tras conocer proyectos dedicados a la preservación de la Amazonía.