Montesinos “limpia” a Fujimori de matanzas

El condenado Vladimiro Montesinos, mano derecha del ex presidente peruano Alberto Fujimori durante su gobierno, exculpó a éste de toda responsabilidad en las matanzas de las que es acusado, al acudir como principal testigo en el proceso.



“He venido para poder cumplir y esclarecer que el presidente Alberto Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de este proceso”, dijo Montesinos ante el tribunal, en referencia a las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, con 25 muertos, y al secuestro de un periodista y un empresario, acusaciones por las que responde el ex mandatario.



Tras declarar este lunes durante más de dos horas, Montesinos --quien se reencontró con Fujimori luego de ocho años-- anunció sorpresivamente que no volvería a declarar y que se acogía al derecho al silencio.



Su decisión dejó atónitos a los jueces que expresaron su “disconformidad” por la actitud de Montesinos y por no haberlo manifestado al inicio de su presentación, por lo que fue acusado de provocar un “factor de sorpresa y desequilibrio” en el proceso, declaró César San Martín, Presidente del tribunal.



Juez respeta decisión

Por su parte, el abogado Ronald Gamarra, de la parte acusadora, afirmó que Montesinos sólo asistió “para limpiar a Fujimori” de las acusaciones, lo que demuestra que “siguen siendo socios y cómplices”, subrayó.



Montesinos, quien dirigió los servicios secretos y fue un personaje todopoderoso en el gobierno de Fujimori (1990-2000), acudió como testigo llamado por el fiscal supremo José Peláez.



En la audiencia dijo que era un “analista de inteligencia” que presentaba informes al jefe de Estado, quien “con gran criterio” tomaba las decisiones adecuadas.



Interrogado por el fiscal, se autocalificó como un “oficial de inteligencia inactivo” y precisó que en la década pasada fue un “subordinado del presidente de la República”.



“No me va a sacar ni una letra en temas de inteligencia”, respondió Montesinos, quien durante el interrogatorio se mostró altivo, a ratos desafiante, y extremadamente locuaz, señalando que hay temas de carácter reservado que no pueden ser hechos públicos.



Juez contiene roces con fiscal

El juez San Martín se vio obligado a intervenir varias veces para contener roces entre el fiscal y el testigo, a quien demandó guardar la compostura.



El ex asesor dijo que tampoco iba a responder sobre la defensa que como abogado hizo de Fujimori tras su victoria electoral en 1990 sobre acusaciones en torno a su patrimonio inmobiliario. “Los detalles no los puedo decir así me cuelguen”, subrayó.



Negó que en el régimen fujimorista se haya aplicado una “guerra de baja intensidad” o guerra sucia contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, tal como lo sostiene la acusación.



El abogado Gamarra aseveró que “evidentemente hay una coordinación entre Fujimori y Montesinos”.



“Montesinos se sabe derrotado judicialmente y su única tabla de salvación es Fujimori, a la espera de obtener un indulto o una amnistía de acá a algunos años” ante la eventualidad de que el fujimorismo vuelva al poder”, dijo.



El ex asesor ya tiene una docena de sentencias en su contra, la mayor a 20 años de cárcel por tráfico de armas en favor de la guerrilla colombiana de las FARC.



La declaración de Montesinos contrasta con lo que dijo en octubre de 2001, poco después de su detención.



“No se corra señor Fujimori, confrontémonos cara a cara usted y yo, lo demás es esconderse en las faldas de las geishas o donde sus ancestros”, dijo en esa época aludiendo a su autoexilio en Japón --tierra de sus padres-- desde su fuga del país en noviembre de 2000 al desmoronarse su gobierno.



Fujimori ha declarado en el juicio que tenía “desconocimiento total de sus actividades delictivas”. En febrero de 2001 calificó a su ex asesor de “un cáncer” porque “actuó siempre a espaldas, hizo uso y abuso del poder y mantuvo silenciados, mediante chantaje, a quienes sabían de sus ilícitos movimientos”.