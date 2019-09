Vuelve Cuarta Flota a aguas latinoamericanas

Casi seis décadas después de su disolución, la Cuarta Flota de la marina estadounidense vuelve a surcar las aguas de Latinoamérica, como lo hiciera durante la Segunda Guerra Mundial.



Pero ahora que no existe la amenaza nazi, ¿cuál es el objetivo de esa iniciativa?

Los estadounidenses dicen que es una medida de alcance limitado y aseguran que no tiene por fin intimidar al gobierno venezolano de Hugo Chávez, que Washington considera una mala influencia para la región. Abundan, no obstante, quienes opinan que es una advertencia a Venezuela para que no se pase de la raya.



“Es una forma de recordarle a sus posibles antagonistas que los Estados Unidos son líderes en la región y que tienen el poderío naval, el poderío político y económico”, expresó en una entrevista telefónica con la AP Félix Martín, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FUI, según su sigla en inglés). Y al mismo tiempo (es una forma de) asegurarle a sus amigos, como el señor (presidente colombiano Álvaro) Uribe, que ellos no están solos en la región”.



Entra a operar hoy martes

La flota, que volverá a funcionar a partir de hoy martes, primero de julio, tendrá su base en la Estación Naval de Mayport, en el estado de la Florida, y se encargará de dirigir y supervisar las fuerzas navales estadounidenses que operan en América Latina y el Caribe.



El anuncio de la reactivación generó fuertes críticas desde Venezuela, Cuba y Bolivia, que temen un mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región. Varios analistas consultados por la AP, sin embargo, la consideraron como una medida más bien política, que no alterará demasiado el mapa militar de la región.



La Armada estadounidense asegura que no aumentará la cantidad de militares desplegados en América Latina y el Caribe, y, si bien admite que existen preocupaciones de que Chávez pueda desestabilizar la región con la compra de armamentos, rechaza de plano cualquier relación entre el restablecimiento de la flota y esos temores.