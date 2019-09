El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Camión con millones de abejas vuelca en Canadá

ST. LEONARD, CANADA / AP

Un total de 12 millones de abejas quedaron libres ayer lunes en una de las carreteras más grandes de Canadá después de que volcara el camión que las transportaba. La Real Policía Montada de Canadá informó que el vehículo, que transportaba 330 cajas de abejas, intentaba tomar una rampa cuando la carga se deslizó y el camión volcó en el noroeste de Nueva Brunswick. El conductor del vehículo resultó ileso. La Policía informó que una fuerte tormenta ayudó a contener las abejas en el interior y los alrededores del vehículo.



Dos condenas perpetuas a ex jefe de Policía Secreta de Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

El ex jefe de la temida Policía Secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet, el general retirado Manuel Contreras, sumó ayer lunes dos nuevas condenas al ser sentenciado a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos del ex jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, ocurridos en Buenos Aires en 1974. Junto a Contreras, de 79 años, quien ya cumple condenas confirmadas por más de 70 años por otros casos de violaciones a los derechos humanos, fueron condenados otros siete altos funcionarios o agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Prats, quien comandó el ejército hasta un mes antes del golpe militar de septiembre de 1973, fue ultimado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en un atentado con bomba en un barrio de Buenos Aires, donde había buscado asilo, en octubre de 1974.



Arrestan a centenares tras violentas protestas en China

WENG’AN, CHINA / AP

Policías antimotines llegaron este lunes a esta ciudad del suroeste de China y arrestaron a centenares de personas que habrían participado en el incendio de jefaturas policiales y edificios públicos en protesta por el presunto encubrimiento oficial de la muerte de una adolescente. Vehículos oficiales circularon por la ciudad y a través de altavoces difundieron mensajes grabados exigiendo a los amotinados que se entregaran, mientras escuadrones de la Policía patrullaban las calles. Emisoras de televisión también difundieron mensajes del gobierno exigiendo a los amotinados que se rindieran, dijeron residentes.



Gobierno boliviano reconoce triunfo de gobernadora opositora

LA PAZ / AP

El gobierno reconoció y felicitó a la opositora Savina Cuéllar por su triunfo en las elecciones para prefecto (gobernador) celebradas el domingo en el sureño departamento de Chuquisaca. “Nos perece muy bien que se haya elegido a Cuéllar como prefecta, nosotros la felicitamos y toda elección legal siempre será reconocida por el gobierno”, dijo el vocero presidencial Iván Canelas a la televisora ATB ayer lunes. Cuéllar, una campesina quechua disidente del partido de gobierno ganó con un 55.5% en Chuquisaca, según conteos rápidos. Los resultados oficiales serán conocidos hoy martes, dijo el presidente de la Corte Electoral de ese departamento, Víctor Sánchez.



Afganistán: 28 milicianos muertos

KABUL/AFGANISTÁN / AP

Soldados encabezados por oficiales de Estados Unidos y con el respaldo de la aviación, combatieron con milicias del suroeste de Afganistán, matando a 28 rebeldes, entre ellos varios líderes de la milicia religiosa Talibán, informó este lunes un funcionario afgano. En otro episodio de violencia murieron dos soldados afganos, dos milicianos y un empleado público, en tanto el Pentágono informó que un soldado norteamericano murió la semana pasada al estallar una bomba. La lucha entre insurgentes y fuerzas de seguridad está aumentando, y eso afecta los esfuerzos de las fuerzas aliadas para estabilizar Afganistán, nación invadida en noviembre de 2001 por Estados Unidos. Más de 2,000 personas han muerto en lo que va del año en episodios de violencia, según un conteo de The Associated Press.



Avión de carga ruso choca en Sudán; cuatro tripulantes muertos

JARTUM, SUDÁN / AP

Un avión de carga ruso chocó ayer lunes cerca del aeropuerto de Jartum poco después de despegar de la capital sudanesa, informó un vocero de la autoridad de la aviación civil del país africano. Los cuatro tripulantes de la nave murieron en el accidente, agregó el vocero, Abdel Hafez Abdel Rahim. Se cree que todos ellos eran rusos. Abdel Rahim dijo que el avión se dirigía a la ciudad sudanesa de Juba y que se estrelló “sólo unos minutos después del despegue”, alrededor de las siete de la mañana (0400 GMT), aproximadamente a un kilómetro (media milla) del aeropuerto. Se oyeron sirenas de ambulancias en Jartum después del desplome. La radioemisora Miraya, operada por las Naciones Unidas, informó de una columna de humo negro al sur del aeropuerto y dijo que el avión, un Ilyushin 76, pertenecía a la compañía privada sudanesa Ababiel.



Hamas, envalentonado tras canje entre Israel y Hezbolá

CIUDAD GAZA, FRANJA DE GAZA / AP

Dirigentes de Hamas, la organización islámica que gobierna la franja de Gaza, sugirieron ayer lunes que podrían aumentar sus apuestas en relación con un soldado israelí capturado, envalentonados por la decisión del gobierno de Jerusalén de canjear un prisionero libanés condenado por un ataque brutal a cambio de los cadáveres de dos soldados israelíes. El caudillo de Gaza, Mahmoud Zahar, en declaraciones a la emisora independiente Al-Quds, dijo que Hamas aprovechará la decisión del gabinete israelí “para lograr la liberación de nuestros prisioneros”. Mark Regev, vocero del gobierno israelí, se negó a comentar las declaraciones de Zahar. Militantes vinculados con Hamas secuestraron hace dos años al soldado israelí Guilad Schalit durante una incursión en Israel. Tres semanas más tarde, guerrilleros de Hezbolá cruzaron desde el Líbano hacia Israel y capturaron a los soldados Ehud Goldwasser y Eldad Regev. Eso causó un mes de combates entre Israel y Hezbolá.