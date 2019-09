Bush abre juego de béisbol en la Casa Blanca

El presidente George W. Bush dio la orden de ''¡A jugar!'' y el béisbol empezó, como era de esperarse, en medio de hurras para los equipos.



El escenario fue el mismo de los últimos siete años, la Casa Blanca, y tuvo las mismas características del pasado: no había lugar para estacionamiento, sólo ingresaron unos cuantos privilegiados que no llenaron las tribunas donde había asientos para un centenar de personas y el partido duró apenas 25 minutos.



Sin embargo, ésta ha sido la primera ocasión en que uno de los protagonistas fue un equipo de Puerto Rico: los Little Angels (o Angelitos) de Manatí, que se enfrentaron a los Red Sox (Medias Rojas) de Camden, Nueva Jersey, todos de pequeñas ligas.



Partido de Béisbol Tee



Bush, que concluirá su gobierno en enero, espera todavía abrir juego este año con otro evento más de esta naturaleza, que él mismo instituyó en el 2001 al iniciar su gobierno y que llamó Tee Ball Game, o el Partido de Béisbol Tee.



El curioso nombre se deriva del hecho de que los bateadores no enfrentan a un lanzador sino que empiezan el juego de béisbol con pelota muerta puesta sobre un ''tee'' de golf pero elevado (unos 60 centímetros o dos pies) del piso, donde los niños _de entre 4 y 8 años de edad_ tratan de pegarle con el bate.



Desde el primer año, Bush le dio al Tee Ball el Jardín Sur de la Casa Blanca como escenario, aun cuando en enero lo realizó en Ghana en una gira por Africa. Estuvo inicialmente orientado a alentar la práctica del béisbol, el pasatiempo nacional estadounidense, pero ya este año hizo participar por primera vez a niñas en un juego de softbol.



Invitó a niños puertorriqueños



El hecho de haber invitado a un equipo de niños puertorriqueños muestra el interés del presidente de ''rendir homenaje a la comunidad latina y reconocer su contribución a la grandeza del béisbol'', según la Casa Blanca.



Junto con Bush estuvo Roberto Clemente Jr., hijo del pelotero del mismo nombre que murió en un accidente aéreo cuando participaba en una misión de ayuda humanitaria a víctimas de un terremoto en Nicaragua en diciembre de 1972. Clemente fue el ''comisionado honorario'' del Tee Ball este año.



También estuvieron José Rijo, de los Nacionales de Washington y quien actuó como coach de primera base; el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez fue el coach de la antesala; y el congresista Rob Andrews se encargó de la intermedia.



La narradora fue Natalie Morales, del programa Today Show, de la cadena de televisión NBC. El grupo puertorriqueño Menudo se encargó de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.



Bush prácticamente no presenció el partido: se sentó en la tribuna junto con su esposa Laura y pasó casi todo el tiempo tomándose fotos y firmando autógrafos. Al final, le regaló una pelota de béisbol a cada niño que jugó.



Bush mencionó específicamente la presencia en el Tee Ball de Angel Macías, quien en 1957 lanzó un juego perfecto para el equipo mexicano de Monterrey y que dio la serie mundial de pequeñas ligas a México.