Presidenta de Chile exige a Europa un trato justo para los inmigrantes

Las naciones sudamericanas exigen a la Unión Europea (UE) brindar un trato justo a los inmigrantes, cuyos derechos humanos están amenazados, afirmó el martes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ante la Cumbre del Mercosur y asociados en Tucumán, en el norte de Argentina.



"Podemos exigirle a la UE un trato justo para los inmigrantes. Chile considera de gran importancia haber podido fijar una postura firme y clara migratoria", dijo la mandataria ante sus pares del Mercosur, en la jornada de clausura del encuentro de 10 naciones de Sudamérica.



Bachelet dijo que "la Directiva de Retorno (de la UE) puede lesionar gravemente los derechos humanos de los migrantes", castigados con cárcel y deportación en caso de ser encontrados sin papeles en regla.



"Yo también provengo de una mezcla de inmigrantes. Nuestros países han sido muy generosos. No es justo que nuestra gente reciba un trato denigratorio", indicó la mandataria.



En el salón de actos frente al parque 9 de Julio de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán, a 1.300 km al norte de Buenos Aires, la presidenta destacó que a diferencia de la UE, "se celebra la libre circulación para ciudadanos de América del Sur".



Al abordar la crisis alimentaria mundial, dijo que "no es un problema de oferta. Hay en América latina una capacidad de producción enorme y lo mismo en energía, pero tenemos que avanzar más rápido".



"Y no comparto la opinión de que el etanol (biocombustible de la caña de azúcar) sea causante de problemas para los alimentos", aclaró sobre la polémica mundial acerca del uso de cultivos para fabricar gasolinas.