Videos captan a policías en prácticas de tortura

Dos videos divulgados por medios mexicanos mostraron a policías municipales de un grupo especial mientras participan en la aplicación de técnicas de tortura, pero las autoridades dijeron es parte de un simulacro para resistir situaciones extremas y no de una capacitación para aplicarlas.



En uno de los videos aparecen los presuntos agentes torturando a uno de sus compañeros. La grabación muestra cómo un hombre vestido con uniforme policial es sostenido por sus compañeros, quienes le arrojan agua en la cara y meten su cabeza en un hoyo que, se alcanza a escuchar, estaría lleno de excremento y ratas.



En otra grabación, un hombre no identificado que habla en inglés y al parecer entrena al grupo de policías, observa mientras uno de los agentes yace en la tierra exhausto y es obligado a rodar sobre lo que parece es su propio vómito.



Los policías son parte del Grupo Especializado Táctico (GET) de la policía municipal de la ciudad de León, en el estado central de Guanajuato, a unos 320 kilómetros al noroeste de la ciudad de México.



''Son situaciones en donde se hacen simulacros que llamamos de expresión real, de alto estrés, en donde a las personas en un momento dado se les sujeta a condiciones en un juego de entre 'bueno y malo', de cómo actúan algunas organizaciones o algunos sujetos precisamente en prácticas que pueden ser nocivas a los ciudadanos o han sido presas de secuestro'', dijo a la AP vía telefónica el jefe de la Policía de León, Carlos Tornero.



''Pero no es, quiero reiterarlo, que se esté capacitando a la gente para que ponga en práctica este tipo de medidas'', añadió.



Los dos videos fueron originalmente divulgados por el diario El Heraldo de León, y reproducido el martes por televisoras y otros periódicos en sus páginas de internet.



Refirió que el hombre que habla en inglés pertenece a un empresa estadounidense de seguridad privada que asesora a la policía de León. Dijo que ese tipo de ''simulacros'' se han realizado desde hace años en el GET.



Una tercera grabación fue divulgada el martes por la cadena Televisa en la que se observa a un policía mientras golpea a un civil, quien se encuentra a bordo de una camioneta policial, al parecer de León.



Tornero dijo que el video es de una situación real ocurrida hace unos cuatro meses y que ya se investiga a tres agentes, los cuales aseguró que no son parte del grupo especial.



La policía en México ha sido señalada en distintos momentos de recurrir a prácticas de tortura. También han surgido casos en los que se ha responsabilizado al ejército de realizar torturas.



En su más reciente informe anual, presentado en febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que aún persiste la práctica de la tortura.