Crisis de alimentos y energía, rechaza política UE

Los presidentes del Mercosur y los países asociados al bloque destacaron el martes la potencialidad de Sudamérica ante la crisis mundial de alimentos y energía y expresaron su repudio a la nueva política migratoria de la Unión Europea.



Los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela, reunidos con motivo de la XXXV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, coincidieron en la necesidad de reforzar la integración regional para presentarse ante el mundo como un bloque con amplia capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial.



''La situación de los precios de los alimentos y energía nos coloca a la región frente a una oportunidad inédita si sabemos aprovecharla en términos de solidaridad y de integración regional'', dijo la presidenta argentina Cristina Fernández durante el plenario de la cumbre que se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 1.312 kilómetros al norte de Buenos Aires.



Por su parte, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva remarcó la urgencia de llevar adelante ''una discusión verdadera sobre las necesidades alimentarias de nuestros países y sobre la crisis alimentaria mundial'' y señaló el impacto del precio del petróleo en el costo de los alimentos.



''El petróleo tiene un alto índice de incidencia en la agricultura. En Brasil es del 30%'', dijo.



Según una estimación de las Naciones Unidas, la producción de alimentos deberá crecer un 50% para 2030 a fin de abastecer la demanda mundial.



Entre las cuatro naciones que integran el Mercosur --Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay--se encuentran dos de los mayores productores de granos del plantea.



Brasil es el principal productor mundial de azúcar --y de etanol a base de caña de azúcar-- y el segundo de soja. Argentina es el primer productor de derivados de soja, segundo de maíz y cuarto de trigo. Según estimaciones oficiales, la producción del ciclo 2007-2008 alcanzará, en la sumatoria de ambos países, los 243 millones de toneladas.



Durante sus alocuciones, Fernández, Lula da Silva y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, señalaron a la política de subsidios de los países ricos como los responsables del incremento en el costo de los alimentos.



En tanto, el mandatario venezolano Hugo Chávez propuso un fondo de emergencia para promover la producción agrícola de la región y se comprometió a donar un dólar por cada barril de petróleo que exporte Venezuela.



''Siempre que el precio esté por encima de 100 dólares (el barril) nosotros proponemos hacer un fondo. Por cada barril que Venezuela exporte, siempre que el precio esté por encima de 100 dólares... ponemos un dólar a un fondo. Si alguien saca la cuenta eso da 920 millones de dólares al año'', dijo Chávez.



''Estamos dispuestos a hacerlo desde ahora mismo... Pudiéramos hacer un plan de emergencia para producir alimentos'', agregó.



Los mandatarios también condenaron en forma unánime la legislación migratoria sancionada recientemente por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada ''Directiva de retorno'', que permite, entre otras cosas, el encarcelamiento de los inmigrantes indocumentados por hasta 18 meses antes de ser deportados a sus países de origen.



''Emigrar no implica irse de turismo, nadie emigra por placer sino que lo hace por necesidad'', dijo Vázquez.



El mandatario uruguayo, que se refirió a sí mismo como ''un nieto de inmigrantes muy pobres europeos que llegó a ser presidente de la república'', aseguró que ''nos duele profundamente que no se respeten los derechos de los emigrantes latinoamericanos que tuvieron que ir a buscar a otras tierras lo que no tienen en las suyas, como lo hicieron sus abuelos''.



''Podemos exigirle a la Unión Europea un trato justo para los emigrantes de América Latina'', coincidió la jefa de Estado chilena, Michelle Bachelet.



Casi como una contracara a la legislación europea, los mandatarios anunciaron la eliminación de la obligación del uso del pasaporte para viajar entre los países del Mercosur y los asociados al bloque --Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú--.