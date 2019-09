La mortalidad de personas con VIH es casi normal gracias a antirretrovirales

Las personas seropositivas registraron un fuerte retroceso en su tasa de mortalidad, comparable con la del resto de la población, en los cinco años que siguieron a su infección por el virus del sida, desde 1996 cuando se comenzó con los tratamientos con antirretrovirales.



Según un estudio publicado este martes en el Journal of the American Medical Association (JAMA), en los países industrializados, las personas seropositivas parecen tener un riesgo de mortalidad similar al de la población general en los cinco primeros años que siguen a la infección.



Luego de esa etapa, el riesgo de fallecer aumenta, precisan los autores del estudio.



Varios estudios han mostrado un descenso espectacular de la mortalidad entre las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) desde la puesta en marcha en 1996 de las terapias antirretrovirales eficaces en los países industrializados.



Un grupo de investigadores, encabezados por el Dr Krishnan Bhaskaran del "Medical Research Council Clinical Trials Unit" en Londres, analizó la evolución de la mortalidad de 16.534 seropositivos comparativamente a la de la población general sin la enfermedad, 1981 y 2006.



Antes de la aparición de los antirretrovirales en 1996, la tasa de fallecimiento de este grupo de seropositivos, observados durante 6,3 años (en promedio) desde su infección, comparada con la de personas sanas era de 40,8 por mil.



Luego, esta tasa de mortalidad disminuyó cada año a 6,1 por mil en 2004-2006, lo que equivale a una tasa comparable a las personas no infectadas.