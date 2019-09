Candidato republicano McCain llega a Colombia

El virtual candidato republicano John McCain se reunirá el martes con el presidente Alvaro Uribe luego de su llegada a esta capital para discutir desde un ansiado acuerdo de libre comercio hasta el combate a las drogas y los grupos alzados en armas.



La llegada de McCain está prevista para el final de la tarde a la ciudad caribeña de Cartagena, a unos 650 kilómetros al norte de Bogotá, donde se entrevistará con Uribe.



El candidato tiene previsto el martes en Cartagena visitar en un hospital castrense a soldados heridos, recorrer instalaciones portuarias y reunirse con miembros de la Cámara Colombo-Americana, antes de partir cerca de las 14:00 (19:00 GMT), rumbo a México.



Al candidato ''lo vamos a recibir como se recibe a un amigo. Vamos a conversar con él sobre los problemas de Colombia'', dijo el canciller colombiano Fernando Araújo, destacando que Colombia siempre ha mantenido buenas relaciones tanto con gobiernos republicanos como demócratas en Estados Unidos.



''Las puertas están abiertas para el candidato (demócrata) Barack Obama, si quiere visitarnos'', agregó Araújo citado en una nota divulgada por la Presidencia.



La policía nacional colombiana informó del despliegue de 2.000 agentes en Cartagena por la visita de McCain, aunque testigos dijeron que en las calles no se ve mayor presencia de uniformados.



McCain es un sólido simpatizante de acuerdos de libre comercio como el existente entre Estados Unidos, Canadá y México. Cuando el republicano visitó a comienzos de junio Canadá, su rival Obama, sugirió que esa gira era para promocionar el acuerdo y le criticó por no quedarse y recorrer zonas de Estados Unidos donde el tratado comercial es culpado por la transferencia de millones de puestos de trabajos a otros países.



Obama critica los acuerdos comerciales por varias razones, que van desde que no incluyen suficientes protecciones ambientales hasta su impacto en la fuerza laboral estadounidense.



En el caso de Colombia, la oposición demócrata cita para su negativa que Bogotá debe mejorar y ofrecer garantías de protección a sindicalistas colombianos, al menos una veintena de ellos asesinados en lo que va del 2008. Bogotá busca un acuerdo de libre comercio con Washington, pero la mayoría demócrata --que controla el congreso estadounidense-- logró bloquearlo en abril.



McCain ha dicho que Uribe ha rescatado a Colombia y evitado que se convirtiera en un ''estado fallido'', criticando tangencialmente el récord de derechos humanos del país. Si bien McCain afirma que cualquiera que cometa abusos de derechos humanos debe ser detenido y enjuiciado, insiste en que la lucha colombiana para controlar esos delitos que aún subsisten no son una justificación para bloquear el tratado comercial.



El tema del combate a las drogas y a los grupos alzados en armas también son parte de los asuntos a tratar durante la visita de McCain a Cartagena, una atractiva ciudad colonial costera escogida con frecuencia para recibir a visitantes internacionales y realizar cumbres regionales.



Con estrechas relaciones entre el gobierno de Uribe y los republicanos, algunos comentaristas como una nota editorial el martes en el diario El Tiempo consideró que sería conveniente para Bogotá ''equilibrar las cargas'' y tratar de concretar también una visita de Obama a Colombia antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, para las cuales las encuestas le dan ventaja sobre McCain.