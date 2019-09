Anulan indulto a anticastrista Posada Carriles

La Corte Suprema de Panamá anuló "por inconstitucional" el indulto otorgado en 2004 por la ex presidenta Mireya Moscoso al cubano Luis Posada Carriles, reclamado por la justicia venezolana por un atentado contra un avión, así como a otros tres anticastristas.



Los nueve magistrados que integran el Pleno votaron de forma unánime y la "decisión tiene efectos retroactivos y deja sin sustento legal toda la gestión jurídica que haya resultado de los indultos" otorgados por Moscoso días antes de dejar su cargo en agosto de 2004, indicó un comunicado de la Corte Suprema divulgado la noche del lunes.



Según esta decisión de la máxima autoridad judicial panameña, los 183 indultos decretados entonces por Moscoso han quedado sin efecto y deben regresar al estado original en que se encontraban, indicó la nota de prensa divulgada por medios locales.



Un grupo de abogados panameños ya ha anunciado que pedirá la extradición a Panamá de los cuatro anticastristas que resultaron beneficiados por el indulto, para que cumplan el resto de sus condenas por el intento de asesinar al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, durante la X Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en 2000, informó a AFP el abogado Julio Berríos.



Además de la extradición de Posada Carriles, se pedirá también la de Pedro Remón, Gaspar Escobedo y Guillermo Novo Sampoll, los dos últimos con nacionalidad estadounidense.



"Tan pronto llegue el expediente al Juzgado de origen que encausó a estos criminales internacionales, nosotros solicitaremos la extradición como víctimas del posible atentado que se pensaba realizar en la Universidad de Panamá", dijo Berríos.



Panamá y Estados Unidos suscribieron en 1904 un tratado de extradición, del que se excluyen ciudadanos con nacionalidad estadounidense.



El indulto a Posada Carriles, a quien Cuba considera "un peligroso terrorista" y le atribuye varias atentados e intentos de asesinar a Castro, llevó a La Habana a romper relaciones con Panamá, que posteriormente se reestablecieron tras la llegada de Martín Torrijos al poder.



Posada Carriles, un septuagenario anticastrista de larga data, fue detenido en 2005 en Texas (sur de Estados Unidos) por cargos migratorios, pero liberado en mayo de 2007, sin atender los pedidos de extradición de Venezuela, de cuyas cárceles escapó en 1985 cuando era procesado acusado de planear la voladura de un avión comercial de la compañía Cubana de Aviación, que dejó 73 muertos.



El fallo de la Corte Suprema ha causado sorpresa en Panamá, que ya se encuentra en período preelectoral para los comicios presidenciales de mayo del próximo año, ya que hace cuatro años que se recurrieron los indultos.



El constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal ve en la decisión de la Corte "un fallo más político que jurídico".



Para Bernal, "el indulto anterior, que jamás debió darse, se dio porque Mireya Moscoso y su gobierno tenían un compromiso con EEUU para liberar a Posada Carriles", declaró a la AFP.



"Creo que esto hay que tomarlo con pinzas porque llama poderosamente la atención la unanimidad de criterios" de la Corte, dijo antes de alertar sobre el trasfondo de la situación.



Por su parte, el periodista, politólogo y profesor Edwing Cabrera señaló que este fallo "legalmente genera ahora una situación nueva".



"No me sorprendería que Cuba y Venezuela le reclamen a Panamá que reclame a Estados Unidos a estos cubanos", dijo.



No obstante, Cabrera agrega que "no sería de sorprender que, muy en privado, Estados Unidos le pida ahora una explicación a Panamá por ese fallo de la Corte".