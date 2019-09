Bachelet en serio contra pobreza

Los primeros 30,455 chilenos pertenecientes al 40% más pobre de la población comenzaron a recibir ayer martes una pensión mensual equivalente a 114 dólares, en el inicio de una reforma al sistema de pensiones de Chile instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet y tomado como modelo por una veintena de países.



Todos los hombres y mujeres de 65 años o más, que nunca cotizaron en el sistema de pensiones y forman parte del 40% más pobre de la población, recibirán la llamada Pensión Básica Universal (PBU), en un programa progresivo que beneficiará a 1.3 millones de personas en 2012.



“Éste es un paso gigantesco para terminar con la pobreza y la indigencia en la tercera edad (...) un paso gigantesco hacia niveles de mayor equidad y justicia social”, dijo la presidenta Michelle Bachelet, en un mensaje televisado la noche del lunes.



Los beneficiados podían a partir de ayer martes retirar sus cheques por un equivalente a 114 dólares en bancos u oficinas del Instituto de Normalización Previsional (INP).



El resto de los días, por orden alfabético, grupos similares de personas recibirán su pensión, hasta completar a fines de julio unos 478,000 beneficiados.



Monto irá en ascenso

Todas las mujeres, pobres o no, recibirán además un bono de casi 500 dólares por cada hijo nacido, que se sumarán al monto ahorrado de la pensión para aumentar el valor de la jubilación.



Se establece, además, un subsidio a la contratación de jóvenes, y mayores regulaciones a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde cotizan unos siete millones de chilenos, a través de la creación de una Superintendencia de Pensiones.



Cumple promesa de campaña

La reforma es la principal promesa de campaña de Bachelet. Fue su primer proyecto de ley enviado al Congreso y para su creación convocó a una extensa comisión de expertos de todas las tendencias políticas.



Tras casi un año de tramitación y mediante un gran consenso político, la iniciativa fue promulgada el 11 de marzo pasado.



El nuevo sistema beneficia principalmente a amas de casa, artesanos y otros trabajadores independientes, que estaban fuera del sistema privado, y en su primer año de implementación tendrá un costo de 2,000 millones de dólares.



La reforma introduce modificaciones al sistema privado de pensiones que en 1981 instauró Pinochet y que ha sido emulado en una veintena de países, entre ellos Perú, Argentina y Colombia.



Por este sistema, los trabajadores chilenos están obligados a destinar entre el 10 y 12% de su sueldo mensual a las AFP, que administran los recursos y los invierten en acciones y bonos, tanto en Chile como en el extranjero.



Las AFP cobran comisiones que van desde un 10 a un 30% y exhiben una alta rentabilidad, de casi un 25% en los últimos 12 años.



No obstante, estudios oficiales han demostrado que la mitad de los casi siete millones de afiliados no estaban en condiciones de recibir pensiones mínimas. Miles de trabajadores independientes quedaban además fuera del sistema.