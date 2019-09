Álvaro Uribe recibe gran espaldarazo republicano

El presidente colombiano Álvaro Uribe recibió ayer martes un nuevo espaldarazo del gobernante partido Republicano de Estados Unidos, con la visita de su candidato John McCain, pero analistas consideran que esto podría dejarle más dolores de cabeza que beneficios.



Con su visita a Cartagena, el senador McCain se convierte en el primer candidato a la presidencia de su país en visitar Colombia antes de las elecciones. Se trata de un claro mensaje de respaldo al compromiso del actual mandatario, George W. Bush, hacia su principal aliado en la región: Uribe.



“Éste es un mensaje de continuidad. El senador McCain quiere dejar en claro que el caso de Colombia es exitoso a la luz de los propósitos que se planteó el presidente Bush y que tenerla como aliada, frente a la amenaza de la nueva izquierda latinoamericana es su prioridad”, aseguró Arline Ticker.



La analista, de la estatal Universidad Nacional, advierte, sin embargo, que si bien McCain podrá sacar provecho de mostrar su interés por Colombia y México, no está claro qué beneficios deja la visita para Uribe, que vive un clima de tensión con sus vecinos precisamente por sus nexos con Washington.



“El apoyo republicano hacia Colombia se da por descontado. Ahora, creo que Uribe se equivoca al recibir a un huésped, que no ha invitado, y que no puede ir más allá en ofrecimientos pues la realidad política estadounidense es que hoy son los demócratas quienes ponen la música de las relaciones”, añadió.



Por su parte, la ex canciller colombiana María Emma Mejía calificó de “agridulce” la visita del aspirante presidencial. “Si bien es importante su presencia creo que para el gobierno de Uribe es una de esas visitas inconvenientes”, precisó la ex canciller a la AFP.



“McCain representa el sello Bush, que es un sello antipático, un sello pro guerra, el sello de un sector ultraconservador que se alinea con uno de los sectores en contienda en Colombia y que no mantiene esa neutralidad que nos sería más útil”, agregó.