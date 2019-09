Francia y Suiza reanudan contacto con las FARC

Delegados de Francia y Suiza autorizados por el gobierno de Álvaro Uribe para buscar un canje de rehenes con la guerrilla colombiana de las FARC habrían logrado contactar a los jefes rebeldes, según fuentes de la presidencia colombiana y la prensa local.



Los delegados serían, según la prensa local, el francés Noel Sáez y el suizo Jean Pierre Gontard, que en el pasado realizaron acercamientos para tratar de conseguir la libertad de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



El encuentro se habría producido en una zona montañosa y en él habría podido participar ‘Alfonso Cano”, nuevo jefe de la principal guerrilla colombiana, según las versiones coincidentes de prensa, que no citan una fuente.



Cano, cuyo verdadero nombre es Guillermo León Sáenz, asumió el mando de los entre 6,000 y 8,000 combatientes que según el gobierno conforman las FARC, tras la muerte, el 26 de marzo, del líder histórico Manuel Marulanda (alias “Tirofijo”).



Un alto funcionario de la presidencia colombiana contactado por la AFP admitió que desde el viernes los delegados de Francia y Suiza estaban en búsqueda de ese contacto.



“Ellos estaban buscando el contacto desde el viernes, yo creo que pudo ocurrir”, puntualizó la fuente, que requirió el anonimato.



Confirman intención

Por su parte, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria indicó a la prensa que Sáenz y Gontard tenían previsto reunirse en Colombia con dirigentes de la guerrilla y habían comenzado su misión el fin de semana.



Sin embargo, Gaviria acotó que el único funcionario del gobierno colombiano que tiene contacto con los delegados europeos es el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, que mantiene silencio.



Francia y Suiza integran junto a España un grupo de países que desde 2005 intenta acercamientos con las FARC para la búsqueda de la liberación de los rehenes, entre los que se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que tiene doble nacionalidad (colombiana y francesa).



El grupo de 39 rehenes que la guerrilla propone canjear por unos 500 rebeldes presos --incluidos tres en Estados Unidos-- contiene además a tres estadounidenses, a cuatro políticos y a decenas de militares y policías colombianos.



Obispos preocupados

La suerte de los rehenes también es tratada por los obispos católicos colombianos que iniciaron su reunión anual en Bogotá.



“Estamos trabajando como nunca en ese tema”, dijo monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, agregando que prefería mantener discreción “por respeto a los familiares”.



“Estoy confiando en Dios, rezo porque esto sea una cosa positiva”, señaló por su parte Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, acotando que no tiene confirmación de la gestión.



En Londres, la hija de Betancourt, Melanie, se declaró escéptica. “Como siempre, hasta que la FARC no haya dado declaraciones por su lado, permanezco escéptica”, dijo.



Por su parte Gustavo Moncayo, cuyo hijo Pablo Emilio es un militar retenido desde 1997 por las FARC, dijo que espera que no se presenten “tropiezos ni trabas para este proceso que adelantan los países garantes de que haya un encuentro facilitador del acuerdo humanitario”.