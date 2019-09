Contradicciones por salida de Usaid de región boliviana

Algunos dicen que no fue una buena decisión, otros alegan distintas razones, lo evidente es que no están del todo claras las causas que llevaron a los sindicatos cocaleros a expulsar de esta región a la agencia de cooperación estadounidense para el desarrollo Usaid.



Funcionarios de esa agencia abandonaron esta región del centro de Bolivia el jueves, un día después de que el vicepresidente de los cocaleros, Asterio Romero, anunciara que los cultivadores de coca y alcaldes de esta zona, decidieron en asamblea la salida de Usaid a la que acusaron de confabular con la oposición en contra del presidente Evo Morales.



Pero el edil Juan Vargas señaló a la AP que el motivo es que Usaid nunca divulgó los montos de ayuda. “Del ciento por ciento, sólo un 6% debe llegar al productor, además, hay sobreprecio en las obras’’, apuntó.



“Las bases tienen que entender que no estamos imponiendo’’, dijo Vargas, un cocalero militante del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.



Bernardino Zurita, ahora productor de banano y antiguo compañero de luchas sindicales de Morales, comentó que en esta región, donde están los mayores sindicatos cocaleros, hay una “dictadura sindical’’. “Se mueve a la gente con sanciones (multas)’’, dijo.



Falta de transparencia y posición política

“Usaid ayudaba a cocaleros que quieren cambiar de cultivos. Muchos no estamos de acuerdo que se vaya y vamos a pronunciarnos’’, acotó.



Según Vargas, la agencia estadounidense cortó hace dos años la provisión de semillas a cultivadores que quieren mudar de siembra.



Julio Vargas León aseguró que Usaid ayudaba a comprar plantaciones de cultivos alternativos a la coca. “Nunca hemos tenido informes de la ayuda y hemos visto que el dinero se está desviando, por eso hemos pedido que se vayan por las buenas’’, acotó.



Julio Salazar, uno de los principales líderes cocaleros, alegó una razón más ideológica. “No podemos seguir con doble moral, en esta región somos antiimperialistas y no podemos seguir recibiendo ayuda del imperio por debajo’’, comentó.



Los cocaleros taparon con pintura los letreros de Usaid, pero no se atrevieron en las zonas productoras de bananas y piñas donde la ayuda de esa agencia es mejor valorada.



La expulsión de la agencia marcó el punto más bajo en las relaciones entre La Paz y Washington, y tuvo lugar una semana después de que el embajador estadounidense, Philip Goldberg, fuera llamado a su país para informar sobre las últimas manifestaciones callejeras en La Paz en contra del supuesto asilo otorgado por Estados Unidos a un ex ministro acusado por la muerte de 63 personas durante disturbios en octubre de 2003.



El martes, la ministra de Planificación, Graciela Toro, reconoció que debido a la salida de Goldberg y al trato a US las negociaciones con Washington sobre la Cuenta del Milenio quedaron congeladas.



Bolivia tenía previsto recibir 650 millones de dólares de ese programa creado por Estados Unidos para aliviar la pobreza.