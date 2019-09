Todos le caen a Montesinos

La presentación como testigo del ex jefe de los servicios secretos Vladimiro Montesinos en el juicio a Alberto Fujimori unió por primera vez a todos: defensores y acusadores coincidieron en que armó un espectáculo en el tribunal que no permitió saber si perjudicó o benefició al ex mandatario.



En su declaración de la víspera, Montesinos, eminencia gris del régimen fujimorista (1990-2000), limpió de toda culpa a Fujimori en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 que dejaron 25 muertos. De paso, aprovechó para decir que él tampoco estuvo involucrado en esos crímenes.



Sin embargo, el abogado César Nakazaki, defensor del ex mandatario, lejos de agradecer ese testimonio opinó que Montesinos le ha hecho “un flaco favor” al ex gobernante. Lo afirmado por el ex asesor presidencial “no sirve para nada, es nulo y fraudulento por haber demostrado un comportamiento indebido que es el abuso del derecho al silencio”, estimó el defensor, al referirse a su actitud de declarar por más de dos horas y media para luego anunciar que ya no hablaría más.



No fue de ninguna ayuda

Para Nakazaki esto perjudica a su patrocinado, porque ahora el ex mandatario debe enfrentar todos los cargos que antes le levantó Montesinos, “y no lo tendremos en el juicio para contrainterrogarlo; entonces, lo que afirmó no es ninguna ayuda”.



Años atrás, en declaraciones judiciales, el ex asesor afirmó que sólo obedecía órdenes que le daba el ex presidente y que en la pasada década todo se hacía con su pleno conocimiento “porque no se movía un alfiler sin que él lo supiera”.



Por eso, Nakazaki dijo que evalúa la posibilidad de pedir al tribunal que juzga a Fujimori que de todas maneras Montesinos brinde su testimonio, pues el derecho al silencio no es ilimitado debido a que terceras personas a las que se acusa tienen derecho a preguntar.



Lluvia de críticas

Entre los acusadores de Fujimori llovieron las críticas a Montesinos. El analista Augusto Álvarez, del diario Perú21, estimó que algunos fujimoristas creen que un elogio de Montesinos equivale a “un abrazo del oso”, y que por ello “su real intención habría sido hundir más a Fujimori”.