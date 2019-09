Videos captan a policías mexicanos torturando

Dos videos divulgados por medios mexicanos mostraron a policías municipales de un grupo especial mientras participan en la aplicación de técnicas de tortura, pero las autoridades dijeron que es parte de un simulacro para resistir situaciones extremas y no de una capacitación para aplicarlas.



En uno de los videos aparecen los presuntos agentes torturando a uno de sus compañeros. La grabación muestra cómo un hombre vestido con uniforme policial es sostenido por sus compañeros, quienes le arrojan agua en la cara y meten su cabeza en un hoyo que, se alcanza a escuchar, estaría lleno de excremento y ratas.



En otra grabación, un hombre no identificado que habla en inglés y al parecer entrena al grupo de policías, observa mientras uno de los agentes yace en la tierra exhausto y es obligado a rodar sobre lo que parece es su propio vómito.



Los policías son parte del Grupo Especializado Táctico (GET) de la Policía municipal de la ciudad de León, en el estado central de Guanajuato, a unos 320 kilómetros al noroeste de la ciudad de México.