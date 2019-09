Gobierno no es culpable de muerte de dos inmigrantes detenidos

El gobierno federal no incurrió en negligencia en la muerte de dos detenidos por transgresiones inmigratorias en el 2006, pero de todos modos las autoridades podrían mejorar la supervisión del tratamiento médico de los detenidos, según las conclusiones de un informe.



El organismo de inspección del Departamento de Seguridad Interna investigó dos muertes de detenidos para determinar si el gobierno hizo lo que debía.



El informe, que no identificó a los detenidos por nombre ni nacionalidad, fue difundido el martes en medio de acusaciones de que la agencia que supervisa a los inmigrantes detenidos _Inmigración y Aduanas (ICE)_ suministró tratamiento médico insuficiente y en algunos casos negligente a los inmigrantes detenidos en los últimos cinco años. Esta cuestión ha sido planteada durante años por grupos defensores de los derechos humanos como la Unión Americana de Derechos Civiles, ACLU.



ICE debe mejorar la supervisión en los centros de detención para mejorar el cuidado de los detenidos, concluyó el informe. Y en el futuro, debe asegurarse de que todas las muertes de detenidos sean informadas a los gobiernos estatales y a las agencias federales correspondientes.



''ICE se complace de que el informe externo corrobore nuestra posición de que las muertes investigadas no fueron culpa de ICE ni pudieron haber sido evitadas'', dijo el viernes el vocero de ICE Brandon Montgomery. El titular de ICE ya ha instruido a los centros de detención a reportar inmediatamente las muertes de detenidos a las agencias estatales y federales que correspondan.



Pero la ACLU no cree que la investigación del inspector general sea suficiente porque no investigó 31 de 33 muertes reportadas entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de mayo del 2007.



Gouri Bhat, asesor nacional del proyecto prisiones de la ACLU, dijo que ICE no ha suministrado información sobre la mayoría de estas muertes. La ACLU interpuso recientemente una demanda federal para requerir que el gobierno informe sobre las muertes durante la custodia de los detenidos en manos de ICE.