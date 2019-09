Estado de emergencia en Mongolia por violencia electoral

Los soldados patrullaban las calles y vehículos blindados custodiaban las intersecciones en la capital de Mongolia el miércoles, al comienzo de un estado de emergencia de cuatro días dispuesto a causa de motines en protesta por denunciado fraude electoral que dejó al menos cinco muertos.



El presidente Nambaryn Enkhbayar declaró la emergencia después que manifestantes chocaron con la policía el martes y prendieron fuego a la sede central del Partido Revolucionario del Pueblo Mongol, en el gobierno.



También impuso el toque de queda nocturno y autorizó a la policía a usar la fuerza contra los manifestantes.



Un pequeño grupo de gente se reunió el miércoles por la tarde en la plaza principal de Ulan Bator frente al edificio incendiado, pero se dispersó después que la policía con megáfonos amenazó usar la fuerza.



La agencia noticiosa oficial, Montsame, dijo en su cibersitio que cinco personas murieron durante los hechos de violencia del martes, en que la policía usó gases, balas de goma y cañones hidráulicos para contener a los manifestantes armados de ladrillos y hierros. El informe no dijo cómo murieron.



La agencia, que citó al ministro de justicia y del interior Munkhorgil, dijo que hubo 220 heridos, entre ellos un reportero japonés. Agregó que de unos 8.000 manifestantes, sólo la cuarta parte participó en la violencia.



Una funcionaria de la cancillería _que no quiso dar su nombre por no estar autorizada a hablar con la prensa_ dijo que hubo un millar de detenidos.



La televisión estatal, la única autorizada a funcionar desde las protestas, mostró a dos jóvenes sangrantes que corrían hacia un hospital y dijo que más tarde murieron.



La emisora mostró automóviles volcados e incendiados y el edificio calcinado del partido político oficial. Dijo que durante las protestas hubo saqueos a una galería de arte y oficinas del gobierno.