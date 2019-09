Finaliza el monopolio de los seguros

Costa Rica se despide de 84 años del monopolio estatal en el mercado de seguros, uno de los mayores del país, luego que los congresistas votaron a favor de abrir a la competencia nacional e internacional el Instituto de Seguros (INS).



Ahora solo resta que el Poder Ejecutivo sancione la ley y emita el reglamento para la ley.



Con 31 votos a favor y 12 en contra, los legisladores votaron la iniciativa en segundo y último debate el martes en la noche, luego que en la jornada se conociera que la Corte Constitucional dio el visto bueno a la futura legislación.



La ley reguladora del mercado de seguros es parte de un paquete de iniciativas que buscan facilitar la implementación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-RD.



El jefe de fracción del partido gobernante Liberación Nacional, Oscar Núñez, señaló que el rompimiento del monopolio de seguros permitirá que puedan competir otras empresas pero de una forma regulada por el Estado, que tendrá esa autoridad también otorgada en la misma legislación.



''Yo esperaría que esto permita no solo la modernización del sector de seguros sino también que provoque unas mayores opciones a los costarricenses'', comentó Núñez en un comunicado de prensa emitido el miércoles por la oficina de prensa del Congreso.



De la misma manera, la jefa de la bancada del partido opositor Unidad Social Cristiana, Lorena Vásquez, aseguró que su agrupación no apoya privatizaciones ni ventas de activos estatales, ''pero sí la transformación de las instituciones para que sean más eficientes y brinden mejores servicios al consumidor''.



Entre los legisladores que votaron en contra de la iniciativa estuvieron los miembros del partido Acción Ciudadana.



''Una vez más el INS vuelve a estar en la mira, en esta oportunidad con los planes políticos para privatizarlo en el reglón que concierne a los seguros y en esta ocasión amparados bajo el tratado de libre comercio, que les ha proporcionado una excusa para hacerlo'', dijo el congresista Orlando Hernández.



A inicios de junio, el presidente Oscar Arias firmó la llamada ''Ley General de Telecomunicaciones'' con la que el país dijo adiós al monopolio que tenía sobre ese sector la empresa estatal Instituto de Electricidad (ICE), creado en 1949.



Costa Rica, único país donde aún no está vigente el CAFTA-RD, tiene plazo hasta el 1 de octubre para cumplir la agenda de implementación necesaria para poner en marcha el tratado, luego de una prórroga solicitada en febrero anterior.