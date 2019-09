McCain agredió a nicaragüense durante misión diplomática en 1987

Uno de los colegas de John McCain afirmó que en 1987, durante una misión diplomática a Nicaragua, él vio al ahora virtual candidato presidencial republicano agarrar a un hombre relacionado con el presidente Daniel Ortega y levantarlo de su silla por la fuerza.



Un ex ayudante de McCain que participó en esa misión dijo sin embargo que él no recuerda ningún incidente como el que describió el senador republicano por Misisipí Thad Cochran.



En una entrevista con el diario Sun Herald de Biloxi, Misisipí, Cochran dijo que él vio cómo McCain, quien tiene reputación de ser malhumorado, agredió físicamente a una persona relacionada con Ortega durante un viaje a Nicaragua presidido por el ex senador republicano Bob Dole.



''McCain estaba al final de la mesa y estábamos hablando con el jefe del grupo guerrillero acá, en este extremo de la mesa, y no sé lo que me llamó la atención'', precisó Cochran.



''Pero vi una especie de movimiento rápido al final de la mesa y entonces vi que John había llegado hasta este tipo y lo había agarrado por el cuello de la camisa, y que lo había obligado a levantarse como si estuviera por tirarlo de la silla, para decirle lo que pensaba sobre él o lo que fuera'', declaró.



''Yo no sé qué le estaba diciendo, pero pensé '¡Cielo santo! Todos aquí tienen armas' y nosotros estábamos allí en misión diplomática. Yo no sé que había pasado para que provocara a John, pero él obviamente se enfadó con el tipo... y él sólo fue hasta allí y lo agarró''.



Cochran, quien ya se ha quejado antes del carácter de McCain, dijo que sólo unos cuantos senadores participaron en el viaje, incluyendo el ex senador Steve Symms, por Idaho. Dijo que él no supo quién era el hombre al que agarró McCain, sólo que era una persona relacionada con Ortega.



El periódico colocó el audio de su entrevista en su sitio de internet.



Lorne Craner, de 49 años y ex asesor en política exterior de McCain, quien participó en el viaje a Nicaragua, le dijo a The Associated Press que él no recuerda el incidente descrito por Cochran.



''Honestamente, si mi jefe hubiese agarrado y alzado así a un funcionario extranjero ciertamente lo recordaría'', agregó Craner, presidente del Instituto Republicano Internacional, que es encabezado por McCain.



Craner afirmó que tampoco recuerda si los senadores se reunieron con Ortega durante el viaje, pero dijo creer que sí se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno sandinista o con el ministro del Interior.