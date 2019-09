Califican sin valor testimonio de Montesinos

El testimonio de Vladimiro Montesinos, que fue jefe de inteligencia de Alberto Fujimori, mediante el cual eximió de responsabilidad al ex gobernante en dos matanzas, no tiene ''valor'' ni ''efecto alguno'', determinó el miércoles el tribunal a cargo del proceso.



César San Martín, presidente de la sala judicial, dijo que Montesinos, que se presentó a declarar como testigo el lunes, tuvo una conducta ''lesiva'' al proceso, al aceptar someterse al interrogatorio de la fiscalía, y luego cortar abruptamente su manifestación.



''La solución que el tribunal plantea y ha decidido es estimar que esta declaración no tiene valor ni efecto alguno a los fines de esta causa'', declaró San Martín.



Ello significa que en el proceso se asumiría que Montesinos nunca prestó su testimonio. Pero la defensa de Fujimori presentó un recurso por lo cual la corte postergó su decisión final para la audiencia del viernes.



Montesinos, que fuera jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y brazo derecho de Fujimori, dijo que el ex presidente no tenía ninguna responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por las que es juzgado y por las que enfrenta una pena de 30 años de prisión de ser declarado culpable.



Pero luego se negó a seguir declarando alegando su derecho al silencio, ya que enfrenta otros procesos penales y la ley peruana le permite abstenerse de brindar declaraciones para no incriminarse.



César Nakazaki, abogado de Fujimori, se quejó ante la corte de que Montesinos abusó de su derecho al silencio, y que su frustrada manifestación dejó a la defensa en una situación ''complicada''.



Se refería a que al ser desestimado por irregular el testimonio de Montesinos en el tribunal, la fiscalía y la parte civil agraviada exigirán que sean tomadas en cuenta anteriores declaraciones suyas brindadas en otros juicios por corrupción o a medios de comunicación, en los que afirmó haber cumplido órdenes de Fujimori.



''Un jefe responsable y valiente debería de responder por lo que han hecho sus subordinados, o se les permitió hacer'', dijo en una oportunidad Montesinos desde la cárcel en una entrevista a un canal de televisión, retando a Fujimori a retornar de su exilio en Japón para enfrentar a la justicia peruana.



Nakazaki presentó a la corte un recurso de nulidad procesal para que no se tome en cuenta ninguna declaración de Montesinos.



''¿El derecho al silencio le permite (a Montesinos) hablar para atacar y callar para no poder ser preguntado?'', se preguntó Nakazaki.



Ronald Gamarra, abogado de la parte civil agraviada, señaló que Montesinos con su conducta incurrió en la comisión del delito contra la administración de justicia, y pidió que el tribunal declare infundado el recurso de nulidad de la defensa.



El Fiscal Supremo, José Peláez, dejó a criterio de la corte resolver la resolución.



''(La corte) va a evaluar con el rigor que corresponde un tema particularmente sensible, el ámbito del testimonio de quien luego de decir 'sí', abruptamente dice 'no''', señaló San Martín, luego de escuchar los argumentos de las partes.