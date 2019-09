El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Bush admite que ha sido un “mes difícil” en Afganistán

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush reconoció ayer miércoles que junio ha sido un “mes difícil” en Afganistán, donde en los dos últimos meses han muerto más soldados estadounidenses y de la OTAN que en Irak. Dijo que estaba considerando la posibilidad de enviar más soldados. El presidente dijo en una conferencia de prensa que en motivo del aumento en el número de muertes es que “‘nuestros soldados están enfrentando un duro enemigo... Por supuesto va a haber resistencia”. También ha sido “un mes duro para el Talibán”, agregó. Bush también instó a los estadounidenses a presionar al Congreso para que permita más exploración petrolera en el país.



Chile desmiente mediación entre Perú y Bolivia

SANTIAGO DE CHILE / AP

El canciller Alejandro Foxley negó ayer miércoles una mediación de la presidenta Michelle Bachelet en el diferendo que mantienen los presidentes de Bolivia y Perú. “En ningún momento se ha planteado que Perú y Bolivia hayan pedido, ni a la Unasur ni a Chile, que ejerza una mediación. Esa noticia no existe”, dijo Foxley, desmintiendo así versiones de prensa que Bachelet habría surgido en su calidad de presidenta actual de la Unión de Naciones Sudamericanas, como mediadora luego de la reunión del Mercosur en Argentina. Foxley aseveró que Bachelet planteó en la breve reunión informal de Unasur, que ese organismo “va a prestar los mejores oficios en todas las situaciones que los presidentes así lo deseen, y en todas las situaciones de tensión que pudieran existir en nuestra región”.



ONU pide aclarar asesinato de activista colombiana

BOGOTÁ / AP

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó ayer miércoles el asesinato de una activista dedicada a atender a mujeres desplazadas. La Oficina de la ONU dijo en un comunicado que “confían en que las autoridades nacionales lograrán identificar, judicializar y sancionar ejemplarmente a los autores de este homicidio”. Martha Cecilia Obando, de 45 años, fue asesinada de tres tiros por desconocidos el 29 de junio, en una barriada del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, a unos 350 kilómetros al suroeste de Bogotá, dijo la ONU en su nota.



España decomisa cocaína por 300 millones de dólares

MADRID / AP

Las fuerzas especiales decomisaron tonelada y media de cocaína por un valor de casi 316 millones de dólares (200 millones de euros), tras una redada en alta mar a un barco de vela, informó ayer miércoles el Ministerio del Interior. El Ministerio precisó que el barco partió de la República Dominicana y aparentemente se dirigía a la región vasca de España.



Una declaración del ministerio difundida el miércoles informó que la Policía arrestó a dos personas en el barco y a otros cinco en la ciudad vasca de Bilbao, donde confiscó las 1.5 toneladas métricas de la droga. La declaración no precisó cuándo ni dónde ocurrió la incautación. La Policía no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.



Se forma depresión tropical frente a Baja California

MÉXICO / AP

Una depresión tropical se formó ayer miércoles frente a la costa de México, y podría alcanzar rápidamente el grado de tormenta, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami. En tanto, la Tormenta Tropical Boris continuaba lejos de la costa en el Pacífico. La depresión, la cuarta de la actual temporada del Pacífico, se encontraba 450 kilómetros (280 millas) al sureste del Puerto de Manzanillo, y al doble de distancia del extremo austral de la península de Baja California.



Austria: buscan a presunto asesino de 4 familiares

VIENA / AP

La Policía busca a un hombre sospechoso de asesinar a su hermano, hermana y los cónyuges de ambos, en el mismo suburbio vienés donde una víctima de secuestro permaneció cautiva durante ocho años y medio.



Josef Branis, de 67 años, es sospechoso de asesinar a las dos parejas tras un viejo pleito familiar sobre un alquiler, que provocó su desalojo de un apartamento vienés propiedad de su hermana, dijo la Policía. Los cadáveres fueron descubiertos en dos viviendas en Strasshof, al norte de Viena. Strasshof es la misma comunidad semirrural donde Natascha Kampusch permaneció en cautiverio en una celda subterránea durante más de ocho años, hasta que se fugó en agosto de 2006.



Aeropuerto hondureño cerrado para aviones grandes

TEGUCIGALPA / AP

El presidente Manuel Zelaya ratificó su decisión de no permitir la llegada de aviones grandes al Aeropuerto Internacional Toncontín en esta capital, luego que un Airbus 320 de TACA que se accidentó el 30 de mayo, y dejó cinco muertos y 68 lesionados. “Mientras no se superen los obstáculos para la aproximación de las naves, se amplíe su pista y se mejore la señalización de la misma, los aviones (de categoría A y B) con capacidad para más de 42 pasajeros no podrán aterrizar”, anunció Zelaya el martes en la noche por cadena de radio y televisión. Aseguró que Toncontín tiene disponible sólo 1,559 de los 1,800 metros de su pista. “Las aerolíneas American y Continental (de Estados Unidos), Copa (de Panamá) y TACA (de El Salvador), disponen de aviones Airbus 320 y Boeing 157 y 357 que ocupan más 2 mil metros para aterrizar, por lo que no se les permitirá usar esa pista”’, advirtió.