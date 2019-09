La sandía tiene efecto similar a Viagra

Una rebanada de sandía fresca tiene efectos similares al Viagra, según un grupo de investigadores.



Las sandías contienen un ingrediente llamado citrulina que puede desencadenar la producción de un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, algo similar a lo que ocurre cuando un hombre toma Viagra, precisaron los científicos en Texas, uno de los principales productores de la fruta.



Hallada en la pulpa y la corteza de las sandías, la citrulina reacciona con las enzimas del organismo al ser consumida en grandes cantidades y se trasmuta en arginina, un aminoácido que beneficia el corazón y los sistemas circulatorio e inmunológico.



''La arginina estimula el óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos, el mismo efecto básico de Viagra, para tratar la disfunción eréctil e incluso prevenirla'', dijo Bhimu Patil, investigador y director del Centro de Mejoramiento de Frutas y Verduras de la Universidad Texas A&M. ''Puede que la sandía no sea tan específica como Viagra, pero es un gran modo de relajar los vasos sanguíneos sin ningún efecto secundario''.



Todd Wehner, que estudia el cultivo de la sandía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que quien tome Viagra no debe esperar igual resultado de la sandía.



''Puede tener un efecto interesante pero no es sustituto de ningún tratamiento médico'', aclaró. El óxido nítrico también puede ser de ayuda para la angina, la hipertensión y otros problemas cardiovasculares, según el estudio, que fue financiado por el Departamento de Agricultura.



En la corteza de la sandía se halla más citrulina _60 por ciento_ que en la pulpa, dijo Patil, pero eso puede variar. De todos modos los científicos podrían ser capaces de hallar el modo de elevar la concentración en la pulpa, agregó.



La citrulina se halla en las sandías de todos los colores pero sobre todo en las de corteza amarilla, dijo Penelope Perkins-Veazie, investigadora del Departamento de Agricultura en Lane, Oklahoma.