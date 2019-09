McCain recibe bendición católica en visita a México

El virtual candidato republicano John McCain recorrió el jueves la Basílica de Guadalupe de México, donde recibió la bendición del rector del recinto, en el marco de una visita al país con la que cerrará una gira de tres días por Latinoamérica.



La migración y el comercio se esperaba que fueran los temas principales de una jornada en la que se reunirá con el presidente Felipe Calderón.



McCain recorrió el principal recinto de la Virgen de Guadalupe, acompañado de su esposa Cindy y del ex gobernador de Florida Jeb Bush, quien estimó que el republicano ganará la presidencia estadounidense. ''Creo que él va a ganar'', dijo Bush sobre las posibilidades de McCain frente al demócrata Barack Obama.



''Sólo necesita ser él mismo y no dejar al senador Obama redefinirse a sí mismo'', añadió el hermano del aún mandatario estadounidense George W. Bush.



Una corona de flores a la Guadalupana



McCain colocó una corona de flores en el altar a la Virgen durante la visita, al término de la cual un joven que se identificó como estudiante lanzó gritos en su contra.



''¡No eres bienvenido!'', ''¡Con la fe del pueblo no se juega!'', protestó el solitario manifestante.



La Basílica, donde según la tradición católica se apareció la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en 1531, es el principal santuario de los católicos en México, país del que son originarios millones de residentes en Estados Unidos que podrían ser importantes en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.



McCain ha dicho que durante su encuentro con Calderón planea buscar su apoyo para enfrentar la inmigración indocumentada, un asunto fundamental para una parte de la sociedad estadounidense. El senador por Arizona se ha manifestado a favor de incrementar la seguridad a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.



Las autoridades estiman que en Estados Unidos radican cerca de 11 millones de mexicanos, más de la mitad sin documentos legales; además de que se calcula que cada año más de 500 mil mexicanos emigran hacia el vecino país del norte.



El republicano terminará en México una gira de tres días por la región, que también lo llevó a Colombia. El viaje de McCain fue pensado como una oportunidad para promover el libre comercio en el hemisferio.



El último día de su viaje por territorio colombiano coincidió con la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, incluidos tres estadounidenses, de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.