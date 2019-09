Transexual dio a luz a una niña

Thomas Beatie, el transexual, cree que "el deseo de tener un hijo no es masculino ni femenino. Es una necesidad humana. Soy una persona y tengo derecho a tener un hijo biológico"

Una transexual estadounidense que hace diez años se convirtió legalmente al género masculino dio a luz a una niña, informaron el jueves medios estadounidenses.



Thomas Beatie, legalmente hombre pero que decidió mantener sus órganos sexuales femeninos cuando se hizo cirugía estética para extirparse las mamas, se sometió a un tratamiento hormonal y se cambió el sexo legal, atrajo la atención mundial en abril al hacer público su embarazo.



El transexual de 34 años dio a luz a una bebé en un hospital de Bend, Oregon (noroeste), informó ABC News, sin brindar más detalles. Beatie, que usa barba, fue bautizado el "hombre embarazado" tras aparecer en el popular programa de televisión de Oprah Winfrey para hablar sobre su embarazo.



"Creo que el deseo de tener un hijo no es masculino ni femenino. Es una necesidad humana. Soy una persona y tengo derecho a tener un hijo biológico", dijo entonces Beatie.



Tras el cambio de sexo legal, Beatie contrajo matrimonio hace cinco años con una mujer, Nancy, quien no podía tener hijos tras una histerectomía. Beatie recibió entonces una inseminación practicada por Nancy con esperma de un donante anónimo comprado en un banco.



El inédito caso se hizo público cuando Beatie escribió un artículo en una revista estadounidense para homosexuales, The Advocate, en marzo. "Nuestra situación desencadena incógnitas legales, políticas y sociales", admitió entonces Beatie, añadiendo que la pareja había chocado con la oposición de personal de la salud, amigos y familiares.