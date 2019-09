Hugo Chávez: “FARC deben abandonar lucha armada”

El presidente venezolano Hugo Chávez felicitó ayer jueves a su homólogo colombiano Álvaro Uribe por el rescate de 15 rehenes de la guerrilla, entre ellos Ingrid Betancourt, y aseguró que lo recibirá como “un hermano” en Caracas tras ponerse a su disposición para contribuir en futuras liberaciones.



“He llamado a Uribe y lo he felicitado. Seguimos a disposición para ayudar hasta que se libere el último rehén de la guerrilla colombiana y para lograr la paz, la plena paz en Colombia”, declaró el mandatario en Isla Margarita (norte de Venezuela), donde participó en una reunión de países no alineados.



Chávez, cuyos nexos con las FARC han dado lugar a numerosas especulaciones, mantiene tensas relaciones con Uribe desde hace meses, y fue uno de los últimos dirigentes latinoamericanos en reaccionar ante la noticia de la liberación de Betancourt.



Tono amistoso y conciliador

Finalmente, el mandatario venezolano, que recibió de manos de las FARC a seis rehenes entre enero y febrero y era visto como una pieza clave para futuras liberaciones, adoptó públicamente un tono amistoso y conciliador.



“Ingrid Betancourt, te mando este beso. Nos la jugamos por ti (...) Yo lo dije: si tuviera que ir a lo más profundo de la selva a buscar a Ingrid y a sus compañeros, yo voy. Afortunadamente no hizo falta”, explicó Chávez, quien había reconocido públicamente que perdió sus contactos con las FARC desde la muerte el primero de marzo del ex número dos de la guerrilla, Raúl Reyes.



El mandatario venezolano, que prevé reunirse en los próximos días con Uribe en el primer encuentro bilateral desde finales de 2007, actuó como mediador para un canje humanitario en Colombia el año pasado. Posteriormente, el presidente colombiano decidió prescindir de él, lo cual provocó un gran malestar bilateral.



Uribe “será recibido como siempre, como hermano, como amigo. Nos dijimos cosas duras. Entre hermanos ocurren esas cosas (...) Pero pasó y ojalá pase para siempre”, declaró Chávez.



El gobernante venezolano, que realizó un repentino cambio de discurso con respecto a la guerrilla en junio, reiteró este jueves su llamado a este grupo insurgente para que entregue a todos los rehenes y abandone la lucha armada.



“Creemos que ya no es la hora de los frentes guerrilleros, es la hora de las oleadas de los pueblos (...) El tiempo de los fusiles ya pasó (...) No nos obliguen a retornar a esos tiempos. Hago de nuevo un llamado a la guerrilla para que lo piense”, dijo Chávez.



“Estoy seguro de que casi todos los países de este continente estaríamos dispuestos a conformar un grupo de garantes de un acuerdo de paz (en Colombia), donde se respete a las partes y los compromisos” acordados, subrayó el presidente, citando el ejemplo de Centroamérica.