Guatemala inicia proceso de adhesión a Petrocaribe que impulsa Venezuela

El presidente Álvaro Colom anunció este jueves que Guatemala inició el proceso para adherirse a Petrocaribe, iniciativa impulsada por Venezuela que permite el financiamiento a largo plazo de las compras de productos derivados del petróleo.



"Se alcanzó un acuerdo para poder importar 20.000 barriles diarios de diésel, esto nos garantiza el suministro del combustible, no así la reducción de precios para el consumidor final", afirmó el mandatario en rueda de prensa en el Salón de los Espejos de la Casa Presidencial.



Colom destacó también que el acuerdo podría firmarse durante la Cumbre de Petrocaribe, que tendrá lugar el 13 de julio en Caracas, a la que confirmó desde ya su participación.



No obstante, tras la firma del acuerdo entre ambos gobiernos, el Congreso de Guatemala debe ratificarlo, proceso que tardaría unas dos semanas, para que en unos dos meses después estuviera llegando el primer embarque al país centroamericano.



Aunque la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata) no cuenta con mayoría parlamentaria, Colom se mostró confiado en que la iniciativa sea aprobada en el menor tiempo posible, tomando en cuenta los acercamientos que ha tenido con varias bancadas en el Legislativo.



El gobernante guatemalteco informó que la decisión fue tomada el sábado, pero el anuncio se hizo recién este jueves por el accidente que costó la vida a su ministro y viceministro del Interior, Vinicio Gómez y Edgar Hernández, respectivamente.



En tanto, el ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, explicó que los términos del acuerdo son similares a los alcanzados por Venezuela con Cuba, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, donde el 50% del monto total de la factura se paga a los 90 días de haber recibido el producto y el resto se financia en un plazo de 25 años, al 1% de interés anual.



De acuerdo con Colom, este procedimiento le permitirá a su gobierno disponer de fondos para invertir en los programas sociales que impulsa, específicamente en el área rural, donde hay unos 45 municipios cuyos habitantes viven en condiciones de pobreza extrema.