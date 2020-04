Se rompe tregua en franja de Gaza

Un dirigente de Hamas anunció el viernes la “suspensión” de las negociaciones que su movimiento lleva a cabo con Israel por mediación de Egipto, para que el soldado israelí Gilad Shalit, cautivo en Gaza, sea liberado a cambio de prisioneros palestinos.



Usama Al Muzeini, considerado el responsable de Hamas a cargo del caso Shalit, dijo a la AFP que esta suspensión se debía al hecho de que “Israel no respetó los términos de la tregua” vigente desde el 19 de junio en la franja de Gaza.



El movimiento de resistencia islámico “Hamas suspendió las negociaciones indirectas con el enemigo sobre Shalit, debido a que el enemigo no respetó los términos de la tregua, principalmente la apertura de los pasos fronterizos y la autorización para la entrada de todas las mercancías”, declaró Muzeini.



Gilad Shalit fue secuestrado en 2006 durante un ataque de tres grupos armados palestinos, incluido el brazo militar de Hamas, en el límite de la franja de Gaza.



El movimiento islamista exige la liberación de cientos de prisioneros palestinos a cambio de este soldado israelí. Con este objetivo negocia un acuerdo desde hace meses con el Estado hebreo por mediación de Egipto.



Pasos fronterizos cerrados

Los pasos fronterizos de la franja de Gaza que Israel debía reabrir paulatinamente en virtud del acuerdo de tregua, permanecieron cerrados en varias ocasiones desde el 19 de junio, como consecuencia de disparos de cohetes o de obuses de mortero palestinos.



De hecho, el viernes por la tarde estaban cerrados debido a un nuevo disparo de cohete efectuado desde Gaza la víspera.



Según Muzeini, una delegación de Hamas debía viajar a Egipto para seguir debatiendo sobre un canje de prisioneros, pero optó por no ir.



“Nos hemos disculpado ante nuestros hermanos egipcios explicándoles que el enemigo no respetaba los términos de la tregua y que, por lo tanto, no podíamos confiar en él para respetar un eventual acuerdo sobre un canje de prisioneros. Por consiguiente hemos suspendido las negociaciones indirectas sobre Shalit”, dijo.