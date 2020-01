El mundo al día

04 Julio 2008 |

9 p.m. |

END

Aumenta erupción de volcán chileno Llaima

SANTIAGO DE CHILE / AP

El volcán Llaima, que esta semana reanudó su actividad eruptiva, aumentó ayer viernes el flujo de lava, pero las autoridades no consideran que amenace aún poblados cercanos y mantienen sólo una alerta amarilla. La directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández, recorrió junto a autoridades locales los lugares aledaños al volcán de 3,125 metros de altura y a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, para coordinar medidas en caso que se requiera una evacuación masiva. Sólo fueron evacuadas unas 40 personas de un centro invernal y pobladores que se encontraban en las laderas del volcán.



Gobierno español recurrirá el referéndum separatista vasco

MADRID / AP

El gobierno español acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del parlamento regional vasco que autoriza la celebración de un referéndum sobre el futuro político del País Vasco. La convocatoria de esta consulta popular no vinculante salió adelante el pasado 27 de junio en la cámara vasca por un solo voto de diferencia, y se ha interpretado como el primer paso de la autonomía vasca para tratar de independizarse de España. En una comparecencia de prensa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega manifestó su convicción de que la consulta, prevista para el 25 de octubre, “no se celebrará”. De la Vega aclaró que no se apelará ante el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial del país, hasta que se publique en los registros oficiales vascos la ley del referéndum, un hecho que todavía no se ha producido, pero que se espera tenga lugar en los próximos días.



Tribunal resuelve no volver a citar a Montesinos

LIMA / AP

El tribunal que juzga al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos rechazó ayer viernes un pedido de la defensa para que se vuelva a citar a declarar al ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, cuyo testimonio a favor del ex mandatario fue considerado inválido. La Corte esgrimió en su resolución que volver a requerir un testimonio a Montesinos era inútil ya que él había expresado tajantemente el lunes su negativa a seguir declarando tras aceptar hacerlo en un comienzo. El tribunal consideró que esa conducta de Montesinos “lesionó la meta de esclarecimiento que corresponde al proceso penal”, y señaló que habría actuado con “mala fe procesal”. Por eso la corte dijo el miércoles que su testimonio no tenía validez legal, y declaró este viernes infundado el pedido del abogado de Fujimori, César Nakazaki, para que se conmine a Montesinos a testificar de nuevo.



Vicepresidente paraguayo molesto con Lugo

ASUNCIÓN / AP

El vicepresidente electo Federico Franco reveló ayer viernes su “desencanto” con el futuro gobernante Fernando Lugo por el nombramiento en cargos importantes para su próximo gobierno de militantes de agrupaciones políticas minoritarias. Franco es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el más grande de la oposición y principal sostén político de Lugo en el parlamento y dentro de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC). El ex obispo católico que asumirá el 15 de agosto, designó en los últimos días a dirigentes liberales tan sólo en tres ministerios. El resto, siete de los diez, los entregó a representantes de partidos sin presencia en el congreso o, en el menor de los casos, a organizaciones con un sólo legislador electo, como Tekojojá, Progresista Socialista, P-Mas y Democracia Cristiana.



Temblor sacude zona selvática de Ecuador

QUITO / AP

Un sismo de magnitud 4.7 se registró ayer viernes en una zona selvática al sureste de Ecuador, sin provocar daños ni heridos, informó el Instituto Geofísico. El organismo precisó que el sismo ocurrió a las 01:02 hora local (06:02 GMT), en la provincia de Pastaza, a 155 kilómetros al sureste de Quito y a una profundidad de 205 kilómetros. El epicentro del temblor se localizó en una zona cercana a Puyo, capital de la provincia. El geofísico reportó que el sismo fue sentido en la localidad costera de Bahía de Caráquez, a unos 300 kilómetros al oeste del epicentro, especialmente en edificios altos. Ecuador está asentado en una zona sísmica continental conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico.



Entregarán indocumentados menores a autoridades de inmigración

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA / AP

Menores que cometan delitos mientras están ilegalmente en Estados Unidos serán entregados a las autoridades federales de inmigración, revirtiendo una política de casi 20 años en San Francisco, dijo el alcalde Gavin Newsom. Bajo una cláusula en la política de dar asilo a inmigrantes indocumentados en la ciudad, menores que cometían delitos estaban siendo devueltos a sus países o albergados a costo municipal, dijo Newsom. Pero ahora, “si usted comete un delito, no vamos a ser un puerto seguro para usted”, dijo Newsom.



Embajador estadounidense expresa preocupación por crisis en Zimbabue

JOHANNESBURGO, SUDAFRICA / AP

El embajador estadounidense de Zimbabue dijo ayer viernes que era difícil sentirse jubiloso por el Día de la Independencia de su país mientras numerosos opositores permanecen acampados en las afueras de la embajada en Harare temerosos por su seguridad. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, mientras tanto, fue recibido por multitudes de partidarios a su regreso de una cumbre africana y uno de los vecinos del país reiteró su llamado a que los líderes regionales rechacen su gobierno. Mugabe voló a Harare desde Egipto, donde una cumbre de la Unión Africana concluyó el lunes con palabras amargas.