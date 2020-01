Inician prospección de petróleo frente a costas de Florida

Las compañías petroleras solían considerar que la prospección en aguas profundas frente a las costas de Florida serían demasiado costosas. Los políticos temían que incluso la más leve señal de apoyo a la idea destruiría sus carreras.



Pero ya no es así. El alza a niveles récord en los precios del crudo está alimentando apoyo por la prospección en las costas del país. En Florida, el movimiento existía antes que el presidente George W. Bush llamase al Congreso el mes pasado a levantar una moratoria federal que ha prohibido nuevas exploraciones frente a las costas desde 1981.



La actividad en el estado se deriva de una decisión del congreso en el 2006 que permite perforaciones en 3,36 millones de hectáreas a más de 125 kilómetros de la península, un área cubierta por la moratoria. A cambio, el estado recibió un área libre de exploraciones a lo largo del resto de sus playas.



Florida pudiera ser el preludio de lo que va a suceder en otros estados costeros. Los expertos dicen que si se encuentran reservas de petróleo o gas natural en la región recién abierta, ello pudiera impulsar las exploraciones a otras áreas protegidas. Asimismo, pudiera motivar a los críticos, que dicen que la nueva exploración no es un permiso para extender las prospecciones.



Con la gasolina por encima de los 4 dólares por galón (3,8 litros), sondeos recientes muestran que los estadounidenses, incluyendo los floridanos, están apoyando más las propuestas de prospecciones en áreas protegidas. Algunos políticos, incluyendo el gobernador Charlie Crist, han cambiado de opinión.



''Nosotros pensamos que el público se has adelantado a los políticos en este asunto. La gente acepta más la idea de las prospecciones costeras'', dijo Tom Moskitis, Portavoz de la American Gas Association, un grupo del sector.



Al mismo tiempo, las compañías petroleras, impulsadas por los precios de los combustibles, están más dispuestas a arriesgar 100 millones de dólares o más para explorar nuevas regiones. El Departamento del Interior estima que pudiera haber 18.000 millones de barriles de crudo y 77 billones (correcto) de metros cúbicos de gas natural bajo las aguas costeras en el área federal protegida.