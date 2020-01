Reabrirán aeropuerto luego de trágico accidente

El gobierno se dispone a reabrir el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa tras cerrarlo el 30 de mayo a raíz del accidente de un avión de TACA que dejó un saldo de cinco muertos y 68 lesionados, se informó oficialmente el sábado.



''La decisión se adoptó en una reunión entre el gobierno e industriales y comerciantes'', dijo en rueda de prensa el secretario privado presidencial, Raúl Valladares. ''Y la apertura de Toncontín será de manera temporal, mientras se rehabilita el aeropuerto de Palmerola''.



Desde el accidente de TACA, el presidente Manuel Zelaya no permite la llegada a Toncontín de aviones grandes, de las categorías C y D, sólo de las A y B, con capacidad para 42 pasajeros.



Casi todos los vuelos son desviados hace 35 días al aeropuerto internacional de La Mesa en San Pedro Sula, a unos 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, que enfrenta problemas para atender las demandas de abundantes pasajeros y carga.



El anuncio del gobierno se produce luego que el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Alvarez, llamó el miércoles a la población a desobedecer la orden de Zelaya de no abrir la terminal aérea y que más de 200 maleteros de Toncontín anunciaran una huelga de hambre por tiempo indefinido, a partir del lunes.



También el Congreso ha convocado para el lunes a los 128 diputados de cinco partidos políticos para rehabilitar a Toncontín por la vía de un decreto legislativo.