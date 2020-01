Partidos opositores se oponen a que éste se integre Petrocaribe venezolano

Los dos principales partidos de oposición de Guatemala rechazaron este sábado la propuesta del presidente Alvaro Colón de que este país se incorpore a Petrocaribe, iniciativa impulsada por Venezuela, que permite financiar las compras de productos derivados del petróleo.



Las bancadas del Partido Patriota (PP) y del Partido Unionista (PU) expresaron públicamente su oposición a la adhesión de Guatemala a la propuesta venezolana; mientras, el resto expuso que escuchará al Ejecutivo para despejar dudas.



Colón anunció la adhesión al programa Petrocaribe, pues traería beneficios al país, toda vez que la iniciativa contempla abastecerlo de 20.000 barriles diarios de combustible, permitiendo a Guatemala cancelar 50% de la factura al contado y el otro 50% en 25 años, con una tasa de interés de 1%.



Sin embargo, la iniciativa no contempla combustible a mejor precio; sólo garantiza el abastecimiento, admitió el mandatario.



"Respetamos la opinión del presidente, pero no la compartimos; la experiencia en países como Honduras y Nicaragua, ya adheridos a iniciativa, demuestra que el consumidor final no obtiene ningún beneficio con la implementación de Petrocaribe", argumentó el jefe de la bancada unionista, Mariano Rayo.



Entre tanto, Roxana Baldetti, jefa de la bancada del PP, expuso su preocupación porque el Gobierno está endeudando al país de forma irracional. Colom estima que el acuerdo podría firmarse durante la Cumbre de Petrocaribe, que tendrá lugar el 13 de julio en Caracas, a la que confirmó desde ya su participación.



No obstante, tras la firma del acuerdo entre ambos gobiernos, el Congreso de Guatemala debe ratificarlo, proceso que tardaría unas dos semanas, para que en unos dos meses después estuviera llegando el primer embarque al país centroamericano.