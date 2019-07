Vicente Fox se solidariza con el Rey de España

El ex presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) se solidarizó el martes con el Rey de España y aseguró que "comprende" su reacción frente al mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien a su juicio es una persona "muy agresiva".



En una entrevista con el canal CNN en Español, Fox aseguró que comprende la "defensa" del monarca ante los ataques de Chávez, porque "se trata de España y de las instituciones españolas".



A juicio de Fox, en el incidente salió a relucir el "afán de Hugo Chávez de destacar y de llamar la atención y de ser muy agresivo".



En la clausura de la Cumbre Iberoamericana de Chile, las interrupciones de Chávez al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que le pedía respeto para el ex presidente José María Aznar, al que llamaba fascista, llevaron al Rey Juan Carlos a decirle al gobernante venezolano: "¡Por qué no te callas!".



"Se estaba ofendiendo a un ex presidente español electo democráticamente, pero además a España misma porque esos comentarios no se hacen, no se deben hacer esas interrupciones", opinó Fox.



Violencia verbal



En este sentido, agregó que Chávez "utiliza todos los días" un tipo de "violencia verbal", y lo hace con el consentimiento de lo que llamó un "eje de gentes incondicionales", entre los que mencionó a los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Ecuador, Rafael Correa.



El ex presidente mexicano, acusado actualmente en su país por varios sectores políticos de malversación de fondos públicos y falsear sus declaraciones patrimoniales, recordó que Chávez "estuvo interviniendo en el caso de México de manera muy agresiva".



Cachorro del imperio



De esta manera se refirió al hecho de que los gobiernos de Venezuela y México retiraron hace dos años a sus embajadores después de que Chávez calificó a Fox de "cachorro del imperio" por apoyar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que promovía EEUU.



Además, Chávez le advirtió después que saldría "espinado" en respuesta al ultimátum lanzado por Fox para que se disculpase. Ya con el sucesor de Fox en la Presidencia, Felipe Calderón, México y Venezuela restablecieron en septiembre pasado sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.