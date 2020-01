Perú comunica a OEA "intromisión" de Evo Morales

El gobierno del presidente Alan García informó el sábado que envió una comunicación a la OEA llamando la atención sobre las declaraciones del presidente boliviano Evo Morales al que acusa incluso de incitar ''a la rebelión'' dentro de Perú.



''Por escrito le señalamos a la OEA las declaraciones que había reiterado y dicho el señor Morales'' manifestó vía telefónica a la AP el canciller José Antonio García Belaunde.



''Esperamos que eso sirva para que en el futuro el señor Evo Morales se abstenga de seguir interviniendo, incluso incitando a la rebelión, como fue lo que hizo en sus últimas declaraciones'', declaró previamente a la prensa.



El canciller dijo que el gobierno peruano acudió a la Organización de Estados Americanos, OEA, porque ''una de las reglas interamericanas es la no intromisión en los Estados'' y las declaraciones de Morales constituyen para el Perú ''una violación flagrante'' a estas normas



Hace una semana, Morales habló de una supuesta instalación de bases norteamericanas en territorio peruano, afirmación que fue desmentida por las autoridades de Perú.



Además, el presidente boliviano pidió a los peruanos no aceptar estas bases en el país justo cuando se prepara un paro nacional para el 9 de julio.



Esto provocó el enojo del presidente García quien pidió públicamente a Morales no entrometerse en los asuntos internos del país, y llamó en consultas a su embajador en La Paz.