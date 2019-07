El presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que haya "irrespetado" al Rey de España en la reciente Cumbre Iberoamericana y dijo lamentar "mucho" la "manipulación" del asunto por parte de medios europeos y americanos.



"Yo no quiero ningún conflicto con el Rey. ¡Yo no le dije nada al Rey!", manifestó Chávez, quien también afirmó que no tiene interés alguno en afectar las relaciones entre Venezuela y España.



"Me quieren poner a mí como el que agredió al Rey. ¡Por amor de Dios, yo al Rey ni lo vi, no le dije nada! Es eso de la manipulación, no", dijo Chávez en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en la sede del gobierno.



El gobernante, refiriéndose a sí mismo, dijo que "el chico malo lo que hizo fue defender a Venezuela y exponer unas ideas" en la Cumbre.



Sostuvo que "ahora algunos dicen que yo irrespeté al Rey", cuando "de verdad" él ni siquiera escuchó cuando el sábado en la clausura de la Cumbre Iberoamericana, en Chilñe, el monarca, ante sus continuas interrupciones al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le dijo: "¡Por qué no te callas!".



Rey debe tener paciencia



Chávez opinó que el Rey Juan Carlos "explotó" en ese momento y que debe tener "paciencia", porque América Latina "está cambiando".



El "día anterior" el Rey de España había "oído muchas cosas" de su parte y de sus colegas de Bolivia, Evo Morales, y Nicaragua, Daniel Ortega, en un debate privado de la Cumbre, argumentó Chávez.



"Creo que él explotó de tanto oír cosas el día anterior, la jornada más larga e intensa, no solo mías, (sino también) de Evo, de Daniel y de algunos otros compañeros, revolucionarios sobre todo", declaró Chávez.



No afectará relación con España



"No tengo ningún interés de afectar las relaciones con España, pero tampoco vamos a permitir ser agredidos y señalados. Venezuela se respeta y el jefe del Estado se hace respetar", afirmó.



El presidente venezolano agregó que está seguro de que con su acción, Juan Carlos de Borbón lo mandó a callar no solo a él, sino también a los presidentes Morales y Ortega. También dijo que el Rey debe tener "paciencia", porque "es posible que cada año" se encuentre no sólo con él -Chávez- sino con otros nuevos presidentes en las futuras Cumbres Iberoamericanas.



"Es posible que cada año que venga consiga caras nuevas (...) este continente está cambiando: rostros nuevos, ideas nuevas", dijo ante la prensa extranjera.