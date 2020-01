Francia niega haber pagado rescate por Ingrid

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, declaró que “no ha habido dinero francés” en contrapartida por la liberación de Ingrid Betancourt en una entrevista publicada hoy domingo en Le Journal du Dimanche.



La emisora Radio Suiza Romanda (RSR) aseguró que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían recibido un pago de 20 millones de dólares por la liberación de los rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, retenidos por la guerrilla en la selva colombiana.



A la pregunta del semanario de si Francia pagó dinero a las FARC, Kouchner respondió: “Absolutamente no. Yo nunca he oído hablar de dinero. El presidente (de Colombia, Álvaro) Uribe no ha hecho mención alguna de dinero. Y claramente, no ha habido dinero francés”.



“Esta operación comando fue sólo una operación de infiltración, hábilmente y largamente preparada”, añadió el canciller.



Sobre las declaraciones de la ex candidata socialista a la presidencia francesa, Ségolène Royal, en las que, desde Québec, aseguró que el presidente francés Nicolas Sarkozy “no ha tenido nada que ver” en la liberación de Betancourt, el ministro respondió que “tengo vergüenza por ella. ¿Por qué ha dicho eso?”



“De manera general, los ataques que hemos recibido son particularmente odiosos. Con esta liberación, había gente que nos decía que hacíamos mucho por unos y poco por otros. Nos hemos obstinado”, concluyó Kouchner.



Un gran alivio

En tanto, la ex rehén colombo-francesa sintió un gran alivio este sábado tras ser sometida a pruebas médicas en un hospital de París, donde los médicos la “colmaron de buenas noticias” sobre su estado de salud.



“Los médicos me han colmado de buenas noticias. Durante todos esos años (de cautiverio) tuve una serie de preocupaciones (por la salud). Ahora, felicidad total”, declaró a la cadena de televisión pública France 3. Betancourt, liberada el miércoles, permaneció casi siete horas en el hospital militar de Val-de-Grâce.



La ex rehén, cuyo rostro mostraba señales de cansancio, dijo estar “muy, muy sorprendida” de no tener secuelas físicas después de seis años y cuatro meses de cautiverio en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



“El espíritu ayuda a que el cuerpo aguante”, recalcó Betancourt, una católica devota que dice gozar de “protección espiritual”. Con anterioridad, su hermana Astrid declaró a la AFP que los resultados de las pruebas eran “satisfactorios”, aunque lo médicos habían recomendado descanso.



“Ahora voy a ser muy razonable”, aseguró la ex rehén, que prevé quedarse unos cuantos días en Francia. “Además, quiero tomarme tiempo para vivir de verdad esta felicidad con mis hijos”, declaró Betancourt, quien añadió que en estos momentos se siente “descolocada”.



Desde que fue liberada contó, en las múltiples entrevistas, conferencias de prensa y discursos que encadena sin desprenderse de su sonrisa, que había estado muy enferma durante su cautiverio.



En los últimos meses que pasó en la selva, se rumoreó la posibilidad de que hubiera contraído la hepatitis B. La ex rehén dijo que durante tres años estuvo encadenada “las 24 horas del día” y que también había sido sometida a malos tratos.



Había sido liberada junto con tres rehenes estadounidenses y 11 militares y policías colombianos en una operación de la Inteligencia de Colombia que fue grabada en un vídeo hecho público en Bogotá. En el vídeo se ve cómo los rehenes suben a un helicóptero, junto a dos de sus captores, y el momento en el que se enteran de que se trata de un rescate. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de visita en Madrid, aclaró el sábado que el rescate “fue adelantado diez días para que los terroristas no se dieran cuenta de la infiltración”.



Bogotá sostiene que varios efectivos de los Servicios de Inteligencia Militar habían conseguido engañar a los rebeldes para trasladar a los rehenes en un helicóptero camuflado diciendo que formaban parte de una misión internacional.



De hecho, Gerardo Aguilar, alias “César”, uno de los dos guerrilleros de las FARC detenidos durante el rescate, aseguró a la Fiscalía que lo habían engañado, según su abogado.



Ingrid Betancourt consideró este sábado que el comandante que la custodiaba, alias “Enrique Gafas”, “un hombre de una maldad y una crueldad realmente especial” no había sido “comprado” por Bogotá. “Cuando lo vi en el suelo con puños y pies atados, con los ojos vendados, la expresión de su cara, de su boca, no era la de alguien a quien se ha comprado. Estaba humillado”, aseguró.



Por su parte, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, llamó por teléfono a sus homólogos ecuatoriano, Rafael Correa, y argentina, Cristina Kirchner, para “agradecerles sus esfuerzos en favor de la liberación de los rehenes en Colombia” y “piensa hacer lo propio” con el venezolano Hugo Chávez, anunció el Elíseo.