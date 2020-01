El mundo al día

05 Julio 2008 |

9:49 p.m. |

Centenares de miles celebran Día del Orgullo Gay en Madrid

MADRID / AFP

Centenares de miles de homosexuales, simpatizantes de la causa gay o simples turistas, participaron o asistieron este sábado en Madrid al gran desfile del “Orgullo gay”, celebrado este año bajo el lema de la “visibilidad lesbiana”. La joven secretaria de Estado para la igualdad del gobierno socialista, Bibiana Aido, de 31 años, encabezó el colorido desfile que atravesó el centro de la capital bajo un bochornoso calor estival al ritmo de músicas tecno o brasileñas.



45 detenidos y diez heridos por disturbios en “Gay Pride” de Budapest

BUDAPEST / AFP

Un desfile organizado por la comunidad homosexual de Budapest derivó este sábado en escaramuzas con la Policía que se saldaron con 45 detenidos y diez heridos, anunció el cuerpo policial. Según un saldo preliminar, seis policías y cuatro manifestantes resultaron heridos de diversa consideración. La policía fue blanco de cócteles molotov arrojados desde los balcones contra los agentes que protegían el cortejo, en el que participaban unas 450 personas.



Al menos cinco muertos por explosión de mina en Yemen

SANAA / AFP

Al menos cinco personas murieron en la explosión de una mina este sábado en el centro de Saada, en el noroeste de Yemen, escenario de una rebelión de la minoría zaidita, informó un testigo.



Varias personas resultaron heridas en la deflagración, que se produjo cerca de una oficina de correos de Saada, donde las fuerzas de seguridad evacuaron a las víctimas, informó la misma fuente bajo el anonimato.



Liberan a mayoría de opositores detenidos esta semana en Cuba

LA HABANA / AFP

La mayoría de los 35 opositores detenidos esta semana en Cuba fue liberada por las autoridades, que habían realizado un amplio operativo policial en la isla, que involucró a alrededor de 70 disidentes, dijo este sábado a la AFP Martha Beatriz Roque, una de sus dirigentes.



“Casi todos los detenidos fueron liberados ya, y sólo nos falta tener noticias de Leonardo Bruzón Ávila, de La Habana, y de un matrimonio de Palma Soriano (este)”, dijo Roque, quien encabeza la Agenda para la Transición, una concertación de dirigentes opositores.



Ex presidenta de Panamá podría enfrentar a la justicia

PANAMÁ / AFP

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Panamá, que declaró “inconstitucionales” unos indultos aprobados en 2004 por la entonces presidenta Mireya Moscoso, abre la puerta para que ésta pueda ser demandada ante la justicia de su país, en opinión de juristas y analistas.



Pocos días antes de terminar su mandato, el 31 de agosto de 2004, la ex presidenta Moscoso indultó a 183 personas, entre ellas a cuatro cubanos anticastristas: Luis Posada Carriles, Pedro Remón, Gaspar Escobedo y Guillermo Novo Sampoll.



Mbeki se reúne con Mugabe y opositores en plena crisis

HARARE / AFP

El presidente sudafricano, Thabo Mbeki, mediador de África Austral en la crisis de Zimbabue, se reunió este sábado en Harare con su homólogo zimbabuense, Robert Mugabe, y varios representantes de una facción minoritaria de la oposición, constató un periodista de la AFP.



Mbeki conversó en primer lugar con Mugabe, elegido recientemente presidente para un sexto mandato en la segunda vuelta de unas presidenciales en las que era el único candidato.



Diez talibanes mueren al estallar su propia bomba

KANDAHAR / AFP

Diez talibanes perdieron la vida el viernes al explotar prematuramente la bomba que trataban de colocar al borde de una ruta en el sur de Afganistán, se supo este sábado de fuente policial.



La explosión tuvo lugar en el distrito de Musa Qala, en la provincia de Helmand (sur), un bastión de los talibanes y de los traficantes de opio.



Hombres armados asesinan a un diputado afgano

KANDAHAR / AFP

Un diputado afgano fue asesinado por hombres armados la noche del viernes al sábado en la provincia de Kandahar, bastión de los talibanes al sur de Afganistán, informaron fuentes locales.



“Habibulá Jan ha sido abatido por hombres armados no identificados cuando volvía a su casa”, declaró a la AFP el gobernador del distrito de Zharai, donde ocurrió el asesinato, Niaz Mohammad Sarhadi.



Miles de manifestantes protestan contra gobierno armenio

EREVÁN / AFP

Varios miles de manifestantes se concentraron el viernes en la capital de Armenia, Ereván, para protestar contra la reciente reelección del presidente Serzh Sarkisian y para reclamar nuevas elecciones.



Más de 7,000 personas, según constató un periodista de la AFP, y más de 50,000, según los organizadores, participaron en la manifestación.